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Резервный борт вывезет пассажиров экстренно севшего самолета Nordwind
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РИА Новости

Резервный борт вывезет пассажиров экстренно севшего самолета Nordwind

15:44 10.01.2020 (обновлено: 15:47 10.01.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva /
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские туристы, которые должны были вылететь из Турции на борту лайнера авиакомпании NordWind, совершившего аварийную посадку в Анталье, будут вывезены резервным бортом по расписанию, заявила РИА Новости генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.
Ранее портал AirportHaber сообщил, что жесткую посадку совершил самолет, который летел из Москвы в Анталью. Командир воздушного судна заявил о задымлении на борту и запросил экстренную посадку, при которой часть шасси пробила фюзеляж.
"Все туристы, которые должны были вылететь самолетом, совершившим аварийную посадку в аэропорту города Анталья, вылетят из Турции по расписанию. За ними уже вылетел резервный борт", - сказала собеседница агентства.
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