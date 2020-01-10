Резервный борт вывезет пассажиров экстренно севшего самолета Nordwind

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские туристы, которые должны были вылететь из Турции на борту лайнера авиакомпании NordWind, совершившего аварийную посадку в Анталье, будут вывезены резервным бортом по расписанию, заявила РИА Новости генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.
Bu sabah Moskova'dan Antalya'ya inen Rus havayolu Nordwind'e ait Airbus A321-200 tipi VQ-BRS kuyruk tescilli yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın inişte duman uyarısı yaptığı ve acil iniş istediği öğrenildi.— AirportHaber (@AirportHaber) 10 января 2020 г.
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Ранее портал AirportHaber сообщил, что жесткую посадку совершил самолет, который летел из Москвы в Анталью. Командир воздушного судна заявил о задымлении на борту и запросил экстренную посадку, при которой часть шасси пробила фюзеляж.
"Все туристы, которые должны были вылететь самолетом, совершившим аварийную посадку в аэропорту города Анталья, вылетят из Турции по расписанию. За ними уже вылетел резервный борт", - сказала собеседница агентства.