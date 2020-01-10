Дочери священника, арестованного за изнасилование, продлили арест

УФА, 10 янв – РИА Новости. Ленинский суд Ленинский суд Оренбурга продлил до 12 февраля арест Елене Стремской – дочери священника, арестованного по делу об изнасиловании ребенка в оренбургском Саракташе, сообщили РИА Новости в суде.

Стремскую и ее мужа Виктора Щербакова обвиняют в незаконном лишении свободы двух и более лиц.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Стремской до 12 февраля 2020 года", - сказали агентству в Ленинском районном суде Оренбурга.

По словам собеседника агентства, суд отказался удовлетворить ходатайство обвиняемой и ее защитника об изменении меры пресечения на домашний арест либо залог.

Глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь Елена Стремская и ее муж. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.