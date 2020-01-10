Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T15:44+0300
https://ria.ru/20200110/1563259338.html
Дочери священника, арестованного за изнасилование, продлили арест
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/57/1561865780_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_c369064cfc28cee0a03f4afae5ceebbb.jpg
РИА Новости

Дочери священника, арестованного за изнасилование, продлили арест

15:44 10.01.2020
1467
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
УФА, 10 янв – РИА Новости. Ленинский суд Оренбурга продлил до 12 февраля арест Елене Стремской – дочери священника, арестованного по делу об изнасиловании ребенка в оренбургском Саракташе, сообщили РИА Новости в суде.
Стремскую и ее мужа Виктора Щербакова обвиняют в незаконном лишении свободы двух и более лиц.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Стремской до 12 февраля 2020 года", - сказали агентству в Ленинском районном суде Оренбурга.
По словам собеседника агентства, суд отказался удовлетворить ходатайство обвиняемой и ее защитника об изменении меры пресечения на домашний арест либо залог.
Протоиерей Николай Стремский и матушка Галина. 1 мая 1998
1 октября 2019, 16:12Религия и мировоззрение
Арестованный в Оренбурге священник тяжело болен, заявили в обители
Глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь Елена Стремская и ее муж. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
Стремский арестован до 12 февраля 2020 года. Его зять Виктор Щербаков арестован до 12 января 2020 года.
202000
Обсудить 0
Николай СтремскийОренбургПроисшествия
Рекомендуем
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве
Бастрыкин поручил найти виновных в сносе исторического здания в Уфе
Молоток судьи
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Статуя Фемиды в суде
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Врачи во время операции
Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота
Свеча
В РПЦ собрали полмиллиона для семьи, дети которой погибли при пожаре
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Карелии обнаружили тело полицейского
Улицы Красноярска
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
На месте крупной дорожной аварии в Новой Москве
В Москве за новогодние праздники спасли более 30 человек
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Полицейский
Жительница Крыма по "просьбе" покойного отца изрезала дядю ножом
Сотрудник полиции
В Самаре очевидцы ограбления отняли у преступника похищенные деньги
Новогодний подарок
В Кургане инвалидам по зрению вручили просроченные новогодние подарки
Владимир Путин отметил плачевное состояние здравоохранения в Крыму
Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму
Сергей Чварков
Генерал Чварков обжалует условный срок по делу о мошенничестве
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Появились фото жестко севшего в Анталье самолета Nordwind
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния