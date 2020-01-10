Эксперт: в НАТО не захотят увеличивать активность на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ведущим странам Ведущим странам НАТО - Франции и Германии - будет, скорее всего, невыгодно поддержать идею президента США Дональда Трампа о расширении присутствия альянса на Ближнем Востоке, в отличие от других государств, например, стран Прибалтики, которые больше зависят от Вашингтона, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов

Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке. Президент США, выступая накануне, утвердительно ответил на вопрос журналистов, считает ли он, что НАТО должна в том числе увеличить свой контингент в регионе, отметив при этом, что "мы можем вернуться домой и использовать НАТО, поскольку это международная проблема".

Как ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО обладает потенциалом, чтобы вносить больший вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в борьбу против международного терроризма, изучает, что может сделать. Он отметил, что если организация повысит свою активность на Ближнем Востоке, она будет делать это в сотрудничестве со странами региона.

"США несут потери на Ближнем Востоке, и это вызывает критику. Трамп пытается как-то решить эту проблему, чтобы они (страны НАТО - ред.) в какой-то степени заменили американские войска натовскими, потому что полностью заменить, без участия США, естественно, не получится. Я думаю, что в целом союзники по НАТО не слишком хотят усиления своей активности, участия своих военнослужащих в военных действиях на Ближнем Востоке. Хотя, с одной стороны, это может повысить для них возможность продвижения своих интересов в регионе, но с другой стороны, проблемы Ближнего Востока окажут влияние на страны альянса", - сказал Долгов РИА Новости.

Эксперт обратил внимание, что ведущие страны НАТО - Германия, Франция, могут быть не так заинтересованы в увеличении своего присутствия на Ближнем Востоке во многом потому, что за идеей Трампа стоит его противостояние с Ираном, с которым европейские державы пытаются поддерживать отношения.

"Но есть и те страны НАТО, которые более подвержены влиянию США - Польша, Чехия, страны Прибалтики, - они как раз, скорее всего, могут быть вовлечены в большей степени, потому что зависят от США", - полагает востоковед.

Говоря о масштабе возможных новых более активных действий НАТО в регионе, эксперт отметил, что речь, скорее всего, будет идти об "участии в действиях против Ирана и военном давлении на Иран". "Это наиболее важная цель для США. Но также речь идет о тех странах, где уже присутствует контингент США, - возможно, в Сирии. Хотя ситуация здесь довольно сложная, ведь США объявили о выводе своих войск из Сирии, чего не происходит. Вопрос заключается в том, что если предположить, что будет усилен военный контингент стран НАТО, то вопрос о проведении тех или иных операций, особенно если идет речь о контингентах ведущих стран НАТО, должен решаться командованием альянса, а не только американцами, которые, конечно, будут доминировать, но, тем не менее, усилится роль ведущих стран НАТО, но именно ведущих - Франция, Германия, Англия", - отметил он.

"То есть США будут проводить операции для продвижения своих интересов, а эти страны могут защищать и отстаивать какие-то свои интересы", - пояснил Долгов.