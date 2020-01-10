Попавшие в ДТП в Пермском крае юные спортсмены здоровы и уже дома

УФА, 10 янв – РИА Новости. Все подростки из спортивной команды, которые по пути со сборов попали в крупное ДТП в Все подростки из спортивной команды, которые по пути со сборов попали в крупное ДТП в Пермском крае , здоровы и уже вернулись домой, сообщил РИА Новости старший тренер сборной Пермского края по рукопашному бою Сергей Мачулин.

Авария произошла в пятницу на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга", столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. По данным Минздрава, в аварии пострадали 10 человек, четверо из которых – дети.

"Детям от 10 до 17 лет, когда случилась авария, четверо подростков сообщили нам, что ударились головой, мы их срочно отправили в больницу, но после осмотра и оказания первой помощи детей отпустили. Я держу связь с родителями, дети все дома", - рассказал Мачулин.

По его словам, юные спортсмены на двух автобусах в сопровождении тренеров возвращались из города Чайковский, где на площадке спортивной базы "Раздолье" прошли сборы по рукопашному бою.

Больше всех в аварии пострадал водитель автобуса, который ехал первым, отметил собеседник агентства.

"Водитель весь удар принял на себя, при столкновении он повернул руль так, чтобы удар не пришелся по детям, сидевшим на переднем сиденье. У него было множество порезов, он ударился головой. Когда его увозила "скорая", он был в сознании. Также пострадал один сопровождающий взрослый человек – он получил порезы рук от выбитого стекла лобового окна", - уточнил тренер.