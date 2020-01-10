Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T19:04+0300
https://ria.ru/20200110/1563259219.html
Попавшие в ДТП в Пермском крае юные спортсмены здоровы и уже дома
https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/97/1563259776_0:450:1200:1125_1036x0_80_0_0_61430359fd275fcdfc8fc2ce9baa6caa.jpg
РИА Новости

Попавшие в ДТП в Пермском крае юные спортсмены здоровы и уже дома

15:41 10.01.2020 (обновлено: 19:04 10.01.2020)
549
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкДТП в Пермском крае . 10 января 2020
ДТП в Пермском крае . 10 января 2020
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ДТП в Пермском крае . 10 января 2020
УФА, 10 янв – РИА Новости. Все подростки из спортивной команды, которые по пути со сборов попали в крупное ДТП в Пермском крае, здоровы и уже вернулись домой, сообщил РИА Новости старший тренер сборной Пермского края по рукопашному бою Сергей Мачулин.
Авария произошла в пятницу на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга", столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. По данным Минздрава, в аварии пострадали 10 человек, четверо из которых – дети.
"Детям от 10 до 17 лет, когда случилась авария, четверо подростков сообщили нам, что ударились головой, мы их срочно отправили в больницу, но после осмотра и оказания первой помощи детей отпустили. Я держу связь с родителями, дети все дома", - рассказал Мачулин.
По его словам, юные спортсмены на двух автобусах в сопровождении тренеров возвращались из города Чайковский, где на площадке спортивной базы "Раздолье" прошли сборы по рукопашному бою.
Больше всех в аварии пострадал водитель автобуса, который ехал первым, отметил собеседник агентства.
"Водитель весь удар принял на себя, при столкновении он повернул руль так, чтобы удар не пришелся по детям, сидевшим на переднем сиденье. У него было множество порезов, он ударился головой. Когда его увозила "скорая", он был в сознании. Также пострадал один сопровождающий взрослый человек – он получил порезы рук от выбитого стекла лобового окна", - уточнил тренер.
200000
Обсудить 0
Пермский крайПроисшествия
Рекомендуем
ДТП в Пермском крае. 10 января 2020
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
Последствия ДТП на 472 километре федеральной трассы М-7 Волга
В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
ДТП в Пермском крае
Число пострадавших в ДТП в Пермском крае увеличилось до 12 человек
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Массовое ДТП в Пермском крае
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Резервный борт вывезет пассажиров экстренно севшего самолета Nordwind
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Власти Абхазии считают решение Верховного суда незаконным
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. 10 января 2020
Медведев назвал "редкой гадостью" некурительные смеси с никотином
Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали резолюцию конгресса США по Ирану
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму
Владимир Путин отметил плачевное состояние здравоохранения в Крыму
Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing
Наручники
Дочери священника, арестованного за изнасилование, продлили арест
Полицейский
Жительница Крыма по "просьбе" покойного отца изрезала дядю ножом
Свеча
В РПЦ собрали полмиллиона для семьи, дети которой погибли при пожаре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния