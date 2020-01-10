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Медведев назвал "редкой гадостью" некурительные смеси с никотином
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РИА Новости

Медведев назвал "редкой гадостью" некурительные смеси с никотином

15:36 10.01.2020 (обновлено: 15:53 10.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. 10 января 2020
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. 10 января 2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. 10 января 2020
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал "редкой гадостью" некурительную никотиносодержащую продукцию.
"Есть известная проблема так называемых инновационных никотиносодержащих продуктов. Откровенно сказать, я сам об их существовании узнал совсем недавно", - сказал он в ходе встречи с главой МВД Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой по вопросу усиления контроля за оборотом никотиносодержащей продукции.
При этом председатель правительства указал, что к лечебной продукции, которая помогает бросить курить, претензий нет.

А вот эти никотиносодержащие продукты, которые по сути являются пищевыми продуктами, редкая гадость. Это леденцы, какие-то другие смеси, довольно привлекательные по вкусу, но самое главное - они очень быстро создают привыкание к никотину и подсаживают, по сути, детей, которые используют, да и других людей на такого рода продукты.

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