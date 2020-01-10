Медведев назвал "редкой гадостью" некурительные смеси с никотином

А вот эти никотиносодержащие продукты, которые по сути являются пищевыми продуктами, редкая гадость. Это леденцы, какие-то другие смеси, довольно привлекательные по вкусу, но самое главное - они очень быстро создают привыкание к никотину и подсаживают, по сути, детей, которые используют, да и других людей на такого рода продукты.