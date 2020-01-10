В Госдуме прокомментировали резолюцию конгресса США по Ирану

"Резолюция Палаты представителей конгресса США об ограничении полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном в первую очередь носит политический характер и является продолжением внутренней борьбы элит на предвыборном этапе. В то же время в американском обществе растет возмущение агрессивными действиями руководства США против Ирана, которые способны вызвать ответную реакцию со стороны Тегерана", - заявил депутат РИА Новости.