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В Госдуме прокомментировали резолюцию конгресса США по Ирану
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали резолюцию конгресса США по Ирану

15:34 10.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Резолюция Палаты представителей конгресса США об ограничении полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном носит политический характер, это часть межпартийной предвыборной борьбы, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Палата представителей, где большинство у демократов, в четверг проголосовала за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Принятый документ (так называемая "одновременная резолюция") не имеет силы закона и в случае принятия верхней палатой конгресса (сенатом) не будет направлен на подпись президенту.
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"Резолюция Палаты представителей конгресса США об ограничении полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном в первую очередь носит политический характер и является продолжением внутренней борьбы элит на предвыборном этапе. В то же время в американском обществе растет возмущение агрессивными действиями руководства США против Ирана, которые способны вызвать ответную реакцию со стороны Тегерана", - заявил депутат РИА Новости.
Как подчеркнул парламентарий, готовность Трампа поддержать идею его бывшего советника по безопасности Джона Болтона об отмене закона, ограничивающего его право вести войну – "весьма негативный сигнал".
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"Своей провокационной и безответственной внешней политикой Белый Дом подвергает опасности всю систему коллективной безопасности и собственных граждан. Об этом должен думать глава Овального кабинета, даже в период борьбы за второй президентский срок. В неуклюжей попытке продемонстрировать электорату свою непримиримость в отношении терроризма, господин Трамп рискует спровоцировать его новую волну", - считает депутат.
Железняк отметил, что сегодня главная задача мирового сообщества – "удержать США и Иран от эскалации напряжённости, не позволив разгореться новому военному конфликту на Ближнем Востоке".
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Удар Ирана по американским объектам в ИракеДональд ТрампГосдума РФСергей ЖелезнякИранСШАВ мире
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