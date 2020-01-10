Генерал Чварков обжалует условный срок по делу о мошенничестве

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Защита генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ Защита генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ Сергея Чваркова , которому суд назначил условное наказание по делу о мошенничестве с госконтрактом на 4,3 миллиона рублей, обжалует приговор, сообщил РИА Новости адвокат военачальника Павел Лапшов.

В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Чваркова к 4,5 годам колонии общего режима, оштрафовать на 450 тысяч рублей и лишить воинского звания. Второй западный окружной военный суд в пятницу ограничился трехлетним условным сроком.

"Решение нас не устраивает, мы рассчитываем только на оправдательный приговор. Соответственно, мы будем обжаловать", - заявил адвокат.

Военный прокурор отказался комментировать решение суда и не стал делиться планами по апелляции.

По версии следствия, на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе Чварков похитил у семи подчиненных зарплату на 4,3 миллиона рублей. Ему вменялось мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Изначально суд избрал генералу меру пресечения в виде запрета определенных действий, позже ее изменили на подписку о невыезде.

Предметом расследования стал госконтракт на 400 миллионов рублей, заключенный между Военной академией Генштаба и НПО "РусБИТех" - крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах. По мнению следствия, Чварков изъял деньги, которые полагались сотрудникам академии в качестве зарплат.

Защита генерала отмечала, что военачальника "сделали крайним", как ответственного за госконтракт. Кроме того, по мнению адвокатов, "нет никаких оперативных данных, нет показаний свидетелей, экспертиз, которые свидетельствовали о причастности Чваркова к распределению финансовых средств, о трудоустройстве сотрудников Академии, подделке расчетно-кассовых ордеров". Более того, большинство признанных по делу потерпевшими сотрудников Академии Генштаба заявляли, что их сделали таковыми по воле следствия, сами же они так не считают. Чварков также категорически не соглашался с предъявленным обвинением.