Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T15:31+0300
https://ria.ru/20200110/1563258814.html
Генерал Чварков обжалует условный срок по делу о мошенничестве
https://cdn22.img.ria.ru/images/153322/56/1533225606_0:435:1416:1232_1036x0_80_0_0_47441d10a34f738f19f01b8e796e8801.jpg
РИА Новости

Генерал Чварков обжалует условный срок по делу о мошенничестве

15:31 10.01.2020
302
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСергей Чварков
Сергей Чварков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Защита генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ Сергея Чваркова, которому суд назначил условное наказание по делу о мошенничестве с госконтрактом на 4,3 миллиона рублей, обжалует приговор, сообщил РИА Новости адвокат военачальника Павел Лапшов.
В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Чваркова к 4,5 годам колонии общего режима, оштрафовать на 450 тысяч рублей и лишить воинского звания. Второй западный окружной военный суд в пятницу ограничился трехлетним условным сроком.
"Решение нас не устраивает, мы рассчитываем только на оправдательный приговор. Соответственно, мы будем обжаловать", - заявил адвокат.
Военный прокурор отказался комментировать решение суда и не стал делиться планами по апелляции.
По версии следствия, на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе Чварков похитил у семи подчиненных зарплату на 4,3 миллиона рублей. Ему вменялось мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Изначально суд избрал генералу меру пресечения в виде запрета определенных действий, позже ее изменили на подписку о невыезде.
Строительство второй очереди космодрома Восточный
27 декабря 2019, 14:41
Трое обвиняемых в мошенничестве на Восточном получили сроки
Предметом расследования стал госконтракт на 400 миллионов рублей, заключенный между Военной академией Генштаба и НПО "РусБИТех" - крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах. По мнению следствия, Чварков изъял деньги, которые полагались сотрудникам академии в качестве зарплат.
Защита генерала отмечала, что военачальника "сделали крайним", как ответственного за госконтракт. Кроме того, по мнению адвокатов, "нет никаких оперативных данных, нет показаний свидетелей, экспертиз, которые свидетельствовали о причастности Чваркова к распределению финансовых средств, о трудоустройстве сотрудников Академии, подделке расчетно-кассовых ордеров". Более того, большинство признанных по делу потерпевшими сотрудников Академии Генштаба заявляли, что их сделали таковыми по воле следствия, сами же они так не считают. Чварков также категорически не соглашался с предъявленным обвинением.
До службы в Академии Генштаба генерал возглавлял главное управление по работе с личным составом ВС РФ, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В Академии он курирует научную работу, на лентах информационных агентств за последние годы неоднократно публиковались материалы с научных конференций с его участием. Адвокаты Чваркова также заявляли, что при проверке благосостояния генерал-лейтенанта у него не нашли никаких предметов роскоши и даже собственной дачи.
Автомобиль Следственного комитета России
29 ноября 2019, 11:41
Экс-главу Минсельхоза Тувы осудили на четыре года за мошенничество
412050
Обсудить 1
Сергей ЧварковВооруженные силы РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сергей Чварков
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Деревня Гасадалур, Фарерские острова
На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Резервный борт вывезет пассажиров экстренно севшего самолета Nordwind
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание на территории гостиничного комплекса Мрия в Ялте
В 2019 году Крым посетили свыше 7,4 миллиона туристов, сообщил Путин
Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали резолюцию конгресса США по Ирану
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Эксперт: в НАТО не захотят увеличивать активность на Ближнем Востоке
Полиция
В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. 10 января 2020
Медведев назвал "редкой гадостью" некурительные смеси с никотином
Полицейский
Жительница Крыма по "просьбе" покойного отца изрезала дядю ножом
Череп раннего представителя населения Карибских островов
Людоеды-карибы из дневников Колумба действительно существовали
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов
МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма
Владимир Путин отметил плачевное состояние здравоохранения в Крыму
Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму
Наручники
Дочери священника, арестованного за изнасилование, продлили арест
Оппозиционер Алхас Квициния
Представители Хаджимбы не пришли в суд на рассмотрение жалобы Квицинии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния