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2020-01-10T15:56+0300
https://ria.ru/20200110/1563258770.html
Представители Хаджимбы не пришли в суд на рассмотрение жалобы Квицинии
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РИА Новости

Представители Хаджимбы не пришли в суд на рассмотрение жалобы Квицинии

15:36 10.01.2020 (обновлено: 15:56 10.01.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанк Оппозиционер Алхас Квициния
 Оппозиционер Алхас Квициния
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СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Представители президента Абхазии Рауля Хаджимбы впервые не пришли на заседание суда по рассмотрению жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии, передает корреспондент РИА Новости.
Начальник гражданско-судебного отдела Генпрокуратуры Абхазии Елена Читанава предложила судейской коллегии перенести заседание. "Учитывая данный факт, предлагаю перенести заседание", - сказала она.
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Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
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Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

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