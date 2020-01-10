Представители Хаджимбы не пришли в суд на рассмотрение жалобы Квицинии

Начальник гражданско-судебного отдела Генпрокуратуры Абхазии Елена Читанава предложила судейской коллегии перенести заседание. "Учитывая данный факт, предлагаю перенести заседание", - сказала она.

Суд отказал Читанаве в переносе.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.

Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.