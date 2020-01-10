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Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму
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РИА Новости

Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму

15:27 10.01.2020 (обновлено: 16:12 10.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ЯЛТА, 10 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил, что за последние годы было многое сделано для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя, но еще предстоит решить немало проблем.
"Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.
Особого внимания, по его словам, требует и отрасль здравоохранения, которая находится в плачевном состоянии.
"Не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены. Причем мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны в целом — здесь хуже, чем в целом по России", — добавил Путин.
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Тем не менее он подчеркнул, что удалось немало сделать для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя и их интеграции в общее социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство России.

"Важным, во многом определяющим фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры. Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно", — сказал президент.

По его словам, масштабные проекты, в том числе строительство Крымского моста и аэропорта, — это только база для дальнейшего развития Крыма.
"Проекты, конечно, дали серьезный импульс для деловой, социальной активности, позволили повысить туристическую привлекательность региона, создать новые рабочие места и открыть дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций", — заключил Путин.
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