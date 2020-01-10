Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму

ЯЛТА, 10 янв — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин отметил, что за последние годы было многое сделано для раскрытия потенциала Крыма Севастополя , но еще предстоит решить немало проблем.

"Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.

Особого внимания, по его словам, требует и отрасль здравоохранения, которая находится в плачевном состоянии.

"Не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены. Причем мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны в целом — здесь хуже, чем в целом по России", — добавил Путин.

Тем не менее он подчеркнул, что удалось немало сделать для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя и их интеграции в общее социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство России.

"Важным, во многом определяющим фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры. Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно", — сказал президент.

По его словам, масштабные проекты, в том числе строительство Крымского моста и аэропорта, — это только база для дальнейшего развития Крыма.