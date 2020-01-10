Эксперты: встреча нормандского формата в апреле вряд ли пройдет в срок

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Новая встреча в нормандском формате, о возможности проведения которой в апреле 2020 года говорилось по итогам Новая встреча в нормандском формате, о возможности проведения которой в апреле 2020 года говорилось по итогам встречи в Париже в декабре прошлого года, вряд ли состоится в срок, существует вероятность того, что она вовсе не состоится, считают российские эксперты.

Франция, Германия, Россия, На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" Украина ), который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе . В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

"Опять же, если мы посмотрим на то, на что готова идти украинская власть, я думаю, что говорить о продвижении каком-то политическом очень серьезном (по Донбассу – ред,) сложно. Более того, я думаю далеко не факт вообще, что состоится встреча новая в нормандском формате, которая была "запрограммирована" на предыдущей встрече (в Париже)", - считает доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин.

По его мнению, пока говорить о реализации минских соглашений в том виде, как соглашения были записаны изначально, не представляется возможным. Как отметил эксперт в ходе круглого стола в "Парламентской газете", президент Украины Владимир Зеленский под маской децентрализации в Донбассе фактически реализует отказ от автономного статуса региона.

"В этом контексте, опять же повторю, что, на мой взгляд, будущее самого нормандского формата вызывает большие вопросы. Я думаю, что 2020 год с точки зрения политической части не будет прорывным. Ситуация складывается так… Может быть, встреча и состоится, хотя я сомневаюсь, что срок в срок, как там прописано, как была договоренность. Потому что ведь с чем-то нужно будет приезжать и что-то обсуждать", - добавил Гущин.

Схожую точку зрения высказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко . По его словам, чтобы новая встреча в "нормандском формате" состоялась в апреле, Украина должна выполнить "домашнее задание", о чем и было сказано в Париже. Как напомнил Ищенко, в согласованном коммюнике встречи в Париже было положение о разводе войск по всей линии соприкосновения в Донбассе, но Зеленский, приехав в Париж и сев за стол, сказал о невозможности разведения сил во всей линии соприкосновения.

"Приезжать нужно с заранее согласованным решением, которое можно дошлифовать там быстро где-то. Но на такие саммиты приезжать без согласованных заранее решений – так не делается. Плюс еще большой вопрос, что Киев вообще издаст к этому моменту (встречи – ред.). Поэтому я не очень уверен, что в срок это состоится. В целом, если будет, так скажем, разведение в трех точках, которое было зафиксировано в нормандском формате в конце прошлого года, это будет уже таким ограниченным успехом", - отметил Ищенко, оценив вероятность проведения встречи в апреле в 60%.

По мнению эксперта, аргументами для проведения встречи может стать желание участников "уважить" канцлера ФРГ Ангелу Меркель и для этого найти причины для встречи.

"Соответственно, теоретически (лидеры) могут найти причины для того, чтобы встретиться. Но без особой надежды. Либо Украина доведет своих партнеров до того, что они махнут рукой и скажут "ладно, все равно встречаться не будем, потому что незачем", либо скажут "встречаться-то незачем, но хотя бы ради Меркель надо сделать вид, что все хорошо", - добавил Ищенко.

Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев также полагает, что встреча лидеров нормандского формата в апреле вряд ли состоится в срок.

"Я согласен с тем, что ключевой вопрос – разведение сил в трех точках. Это, по крайней мере, можно предъявить. Действительно, вряд ли это состоится в те сроки, которые были обозначены. Нужно что-то предъявить. А что предъявить? Ну, разведение сил, наверное, самое главное. Поэтому мы ждем именно этого момента", - пояснил он.