Эксперты: встреча нормандского формата в апреле вряд ли пройдет в срок

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости.
Новая встреча в нормандском формате, о возможности проведения которой в апреле 2020 года говорилось по итогам встречи в Париже
в декабре прошлого года, вряд ли состоится в срок, существует вероятность того, что она вовсе не состоится, считают российские эксперты.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки"
(Франция
, Германия
, Россия
, Украина
), который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе
. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения
остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
По его мнению, пока говорить о реализации минских соглашений в том виде, как соглашения были записаны изначально, не представляется возможным. Как отметил эксперт в ходе круглого стола в "Парламентской газете", президент Украины Владимир Зеленский под маской децентрализации в Донбассе фактически реализует отказ от автономного статуса региона.
"В этом контексте, опять же повторю, что, на мой взгляд, будущее самого нормандского формата вызывает большие вопросы. Я думаю, что 2020 год с точки зрения политической части не будет прорывным. Ситуация складывается так… Может быть, встреча и состоится, хотя я сомневаюсь, что срок в срок, как там прописано, как была договоренность. Потому что ведь с чем-то нужно будет приезжать и что-то обсуждать", - добавил Гущин.
Схожую точку зрения высказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
. По его словам, чтобы новая встреча в "нормандском формате" состоялась в апреле, Украина должна выполнить "домашнее задание", о чем и было сказано в Париже. Как напомнил Ищенко, в согласованном коммюнике встречи в Париже было положение о разводе войск по всей линии соприкосновения в Донбассе, но Зеленский, приехав в Париж и сев за стол, сказал о невозможности разведения сил во всей линии соприкосновения.
По мнению эксперта, аргументами для проведения встречи может стать желание участников "уважить" канцлера ФРГ Ангелу Меркель и для этого найти причины для встречи.
"Соответственно, теоретически (лидеры) могут найти причины для того, чтобы встретиться. Но без особой надежды. Либо Украина доведет своих партнеров до того, что они махнут рукой и скажут "ладно, все равно встречаться не будем, потому что незачем", либо скажут "встречаться-то незачем, но хотя бы ради Меркель надо сделать вид, что все хорошо", - добавил Ищенко.
Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев также полагает, что встреча лидеров нормандского формата в апреле вряд ли состоится в срок.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.