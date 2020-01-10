МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский МИД вернул Киеву без рассмотрения ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в комментарии дипломатического ведомства.
В МИД пояснили, что не стали рассматривать ноту из-за отсутствия оснований для протеста.
"Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю", — отмечается в комментарии.
Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации.
Накануне Путин побывал в Крыму, где наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов. В маневрах принимали участие более 30 кораблей, подводная лодка и около 40 летательных аппаратов ВКС. Они, в частности, выполнили ракетные стрельбы, в том числе запустили крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал".
В связи с этой поездкой Министерство иностранных дел Украины направило России очередную ноту протеста.
В Госдуме отметили, что Россия давно уже не обращает внимания на такие ноты, которые представляют собой формальный ответ на поездки российского руководства в Крым. По словам депутата от республики Руслана Бальбека, это не более чем "политический спам".
Вчера, 12:36Сказано в эфиреПрофессор Дипакадемии о ноте Киева России: отвечать нет смыслаМИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым. В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий высказал мнение, что на подобный протест не последует реакции, и объяснил почему.