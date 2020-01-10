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https://ria.ru/20200110/1563258441.html
МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма
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РИА Новости

МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма

15:18 10.01.2020 (обновлено: 17:03 10.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов"
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский МИД вернул Киеву без рассмотрения ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в комментарии дипломатического ведомства.
В МИД пояснили, что не стали рассматривать ноту из-за отсутствия оснований для протеста.
"Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю", — отмечается в комментарии.

Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации.

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД России
Накануне Путин побывал в Крыму, где наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов. В маневрах принимали участие более 30 кораблей, подводная лодка и около 40 летательных аппаратов ВКС. Они, в частности, выполнили ракетные стрельбы, в том числе запустили крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал".
В связи с этой поездкой Министерство иностранных дел Украины направило России очередную ноту протеста.
В Госдуме отметили, что Россия давно уже не обращает внимания на такие ноты, которые представляют собой формальный ответ на поездки российского руководства в Крым. По словам депутата от республики Руслана Бальбека, это не более чем "политический спам".
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Вчера, 12:36Сказано в эфире
Профессор Дипакадемии о ноте Киева России: отвечать нет смыслаМИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым. В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий высказал мнение, что на подобный протест не последует реакции, и объяснил почему.
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МИД РФВладимир ПутинКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Молодцы в МИДе!
10 января, 15:35
Арсений Понфиленко
18630005
Надо пригласить президента Украины в Крым. С официальным визитом.
10 января, 15:49
Василий Ребус
809110011
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