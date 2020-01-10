МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский Российский МИД вернул Киеву без рассмотрения ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в комментарии дипломатического ведомства.

В МИД пояснили, что не стали рассматривать ноту из-за отсутствия оснований для протеста.

"Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю", — отмечается в комментарии.

Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации. МИД России

Накануне Путин побывал в Крыму, где наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов. В маневрах принимали участие более 30 кораблей, подводная лодка и около 40 летательных аппаратов ВКС. Они, в частности, выполнили ракетные стрельбы, в том числе запустили крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Украины направило России очередную ноту протеста. В связи с этой поездкой Министерство иностранных делнаправило России очередную ноту протеста.