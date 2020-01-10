В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что двое студентов МГИМО доставлены в полицию за избиение 8 января Дмитрия Жванецкого и его друга. Добавляется, что по итогам допроса одного из них задержали, а другого отпустили, оставив в статусе свидетеля.