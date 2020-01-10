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В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
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РИА Новости

В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО

15:16 10.01.2020 (обновлено: 16:30 10.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Студенты МГИМО, которые, предположительно, избили сына Михаила Жванецкого, вызваны в администрацию вуза для объяснений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что двое студентов МГИМО доставлены в полицию за избиение 8 января Дмитрия Жванецкого и его друга. Добавляется, что по итогам допроса одного из них задержали, а другого отпустили, оставив в статусе свидетеля.
"Пока что студенты просто вызваны в администрацию университета для того, чтобы дать объяснения", — сказала Калашникова.
В Москве избили сына Жванецкого
9 января, 02:17Культура
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
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МГИМОМихаил ЖванецкийМоскваПроисшествия
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