В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Студенты МГИМО, которые, предположительно, избили сына Михаила Жванецкого, вызваны в администрацию вуза для объяснений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что двое студентов МГИМО доставлены в полицию за избиение 8 января Дмитрия Жванецкого и его друга. Добавляется, что по итогам допроса одного из них задержали, а другого отпустили, оставив в статусе свидетеля.
"Пока что студенты просто вызваны в администрацию университета для того, чтобы дать объяснения", — сказала Калашникова.
9 января, 02:17КультураПоявилось видео избиения сына Жванецкого в Москве