В России изъяли около миллиона единиц некурительной продукции

ГОРКИ, 10 янв - РИА Новости. В России провели 44 контрольных мероприятия по выявлению в продаже некурительных никотиносодержащих смесей, изъято около миллиона единиц такой продукции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги, в том числе, в виде карамели, леденцов, жевательных конфет.

"Когда мы начали проводить исследования, то мы увидели, что содержание никотина… в одной такой конфетке (никотиносодержащей - ред.) как в целой пачке одновременно выкуриваемых сигарет. А употребление пяти или шести таких сигарет, если вес человека не более 50 килограмм, это практически летальная доза", - сказала Попова в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По ее словам, в России проводились проверочные мероприятия. "На сегодняшний день службой проведено более 120 тысяч мониторинговых проверок, чтобы оценить ситуацию, по их результатам 44 контрольных мероприятия. Мы проверили все торговые точки, которые имеют лицензию на торговлю табаком. Было выявлено около миллионов штук этой продукции. Вся она изъята из оборота", - сказала она.

Попова указала, что продукты, которые позиционировались в РФ как некурительные никотиносодержащие смеси, по сути являются пищевыми продуктами. "И если табачные смеси такого рода запрещены законом РФ, техническим регламентом таможенного союза, снюсы, так называемые, то эти вещества, которые под этой маркой начали продавать совершенно недавно и завозить в страну, безусловно, нужно было отнести к пищевым продуктам, что мы и сделали. А если это пищевая продукция, то в рамках законодательства РФ и ЕАЭС, она должна сопровождаться всеми документами, которые подтверждают безопасность, чего в данном случае нет", - указала Попова.