Group-IB раскритиковала советы Роспотребнадзора по смартфонам

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Рекомендации Рекомендации Роспотребнадзора по безопасному использованию мобильного телефона не включают в себя вопросы цифровой гигиены, которые действительно актуальны на сегодняшний день, заявила РИА Новости руководитель образовательных программ международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB Анастасия Баринова.

Ранее в пятницу Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать потенциальный вред для здоровья. Так, разговор по телефону не должен длиться более двух минут, минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Держать трубку нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально, так как затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния.

Кроме того, по мнению ведомства, очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать, так как наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности воздействия электромагнитного поля на пользователя. Также не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.

Эксперт Group-IB выразила удивление, что среди рекомендаций не нашлось места вопросам информационной безопасности и цифровой гигиены.