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https://ria.ru/20200110/1563257880.html
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
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РИА Новости

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

15:08 10.01.2020 (обновлено: 16:04 10.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Чварков
Сергей Чварков
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима, штраф в 450 тысяч рублей и лишение воинского звания.
Однако, оглашая приговор, судья Константин Репета заявил, что штрафа не будет, звание сохраняется, но назначил испытательный срок на два года.
Кроме того, Чваркову вернули 450 тысяч рублей, арестованных во время следствия.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
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В чем обвиняли генерала

Чварков занимал пост замначальника Военной академии Генштаба по научной работе. До этого возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС России, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Предметом расследования стал госконтракт на 400 миллионов рублей, заключенный между академией и НПО "РусБИТех" — крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах.
По версии обвинения, Чварков изъял деньги, которые полагались в качестве зарплаты семи сотрудникам академии, занятым в проекте. Речь идет о похищении 4,3 миллиона рублей.
Изначально суд избрал генералу меру пресечения в виде запрета определенных действий, позже ее изменили на подписку о невыезде.
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Линия защиты

Адвокаты настаивали на том, что военачальника "сделали крайним" как ответственного за госконтракт.
Кроме того, по их мнению, "нет никаких оперативных данных, нет показаний свидетелей, экспертиз, которые свидетельствовали о причастности Чваркова к распределению финансовых средств, о трудоустройстве сотрудников академии, подделке расчетно-кассовых ордеров".
Большинство признанных по делу потерпевшими сотрудников Академии Генштаба заявляли, что их сделали таковыми по воле следствия, сами же они так не считают.
Чварков также категорически не соглашался с предъявленным обвинением.
Защита подчеркивала, что при проверке благосостояния генерал-лейтенанта у него не нашли никаких предметов роскоши и даже собственной дачи.
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Вооруженные силы РФСергей ЧварковРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Да всё уже, все потенциальные казнокрады давно поняли, что воровать деньги из казны можно! Максимум условный срок, а если своруешь рекордную сумму - отделаешься общественным порицанием. Браво самому гуманному...(
10 января, 15:33
Дмитрий
11550815
Зачем его сажат? Он же не курицу в магазине украл
10 января, 15:43
Я В ТАНКЕ
53100302
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