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Армия Хафтара запретила проход кораблей в два ливийских морских порта
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РИА Новости

Армия Хафтара запретила проход кораблей в два ливийских морских порта

15:06 10.01.2020
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара распорядилась закрыть проход кораблей в порты городов Мисрата и Хомс, которые находятся под контролем Правительства национального согласия, передает телеканал Sky News Arabia.
"Ливийская национальная армия приказала Управлению портов и морского транспорта объявить на международном уровне о запрете захода кораблей в порты Мисраты и Хомса", - сообщил телеканал в Twitter.
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Халифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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