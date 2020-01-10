Армия Хафтара запретила проход кораблей в два ливийских морских порта

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара распорядилась закрыть проход кораблей в порты городов Мисрата и Хомс, которые находятся под контролем Правительства национального согласия, передает телеканал Sky News Arabia.
"Ливийская национальная армия приказала Управлению портов и морского транспорта объявить на международном уровне о запрете захода кораблей в порты Мисраты и Хомса", - сообщил телеканал в Twitter.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.