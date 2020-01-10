В Германии рассказали о программе визита Меркель в Москву

"Канцлер и министр иностранных дел отправятся утром. Прибытие в Кремль запланировано чуть раньше половины третьего (по московскому времени). Это не государственный визит, а рабочий визит, поэтому он посвящен переговорам с президентом Путиным и российской делегацией. Это центральный и единственный пункт визита", - заявил Зайберт.