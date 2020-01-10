В Германии рассказали о программе визита Меркель в Москву

БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Поездка канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву будет рабочим визитом, единственным пунктом программы которого будут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
Ранее Кремль сообщил, что Меркель по приглашению Путина 11 января посетит Россию с рабочим визитом. Канцлера Германии будет сопровождать глава МИД страны Хайко Маас.
"Канцлер и министр иностранных дел отправятся утром. Прибытие в Кремль запланировано чуть раньше половины третьего (по московскому времени). Это не государственный визит, а рабочий визит, поэтому он посвящен переговорам с президентом Путиным и российской делегацией. Это центральный и единственный пункт визита", - заявил Зайберт.
По его словам, около 17.00 запланирована совместная пресс-конференция, после чего Меркель и Маас отправятся в Берлин.
У главы немецкого МИД отдельных встреч не запланировано, подчеркнул представитель ведомства Райнер Бройль. "Министр иностранных дел сопровождает канцлера. У него нет параллельной программы", - заявил он.