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Фильм "Холоп" собрал в прокате более двух миллиардов рублей
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РИА Новости

Фильм "Холоп" собрал в прокате более двух миллиардов рублей

15:03 10.01.2020 (обновлено: 16:25 10.01.2020)
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© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Комедия Клима Шипенко "Холоп" собрала в российском прокате свыше 2 миллиардов рублей, ее посмотрели более 7 миллионов человек, сообщает пресс-служба компании "Централ Партнершип".
В центре сюжета - представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко. Фильм вышел в прокат 26 декабря, сборы до 1 января составляли 389 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе, сборы комедии в пятницу превысили отметку в 2 миллиарда рублей в РФ и СНГ. Фильм посмотрело в России более 7 миллионов человек.
"Для меня такие сборы - это миллионы зрителей, которым фильм понравился, которые его посмотрели и стали счастливее. Это то, о чем я мечтал и о чем мечтают все режиссеры, снимая свои картины", - сказал Шипенко, чьи слова приводит пресс-служба.
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КультураМилош БиковичКино и сериалыКлим ШипенкоМария МироноваКультураИван Охлобыстин
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