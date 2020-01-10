Фильм "Холоп" собрал в прокате более двух миллиардов рублей

"Для меня такие сборы - это миллионы зрителей, которым фильм понравился, которые его посмотрели и стали счастливее. Это то, о чем я мечтал и о чем мечтают все режиссеры, снимая свои картины", - сказал Шипенко, чьи слова приводит пресс-служба.