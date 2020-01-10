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Прошедший год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений
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РИА Новости

Прошедший год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений

15:11 10.01.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовВид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев
Вид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глобальная среднегодовая температура в 2019 году заняла вторую строчку в списке тепловых рекордов, уступив лишь показателю 2016 года, говорится в сообщении Copernicus Climate Change Service (C3S).
C3S является одной из шести тематических информационных служб, предоставляемых программой наблюдения за Землей "Коперникус" (Copernicus Earth Observation Programme) под эгидой Европейского Союза. "Коперникус" - это оперативная программа, основанная на существующей исследовательской инфраструктуре и знаниях, имеющихся в Европе и других странах. C3S опирается на климатические исследования, проводимые в рамках Всемирной программы климатических исследований (WCRP).
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"C3S объявил сегодня, что 2019 год до пяти кряду продлил череду самых теплых годов за историю наблюдений и занял второе место по показателю глобальной среднегодовой температуры планеты. В то же время в Европе был зафиксирован самый теплый год в истории", - говорится в сообщении.
Как уточняют климатологи, температурный показатель 2019 года на 0,04 градуса уступает показателю 2016 года, который остается самым жарким в истории. В то же время 2019 год был на 0,6 градуса теплее, чем средний показатель 1982-2010 годов. Средняя температура за последние пять лет была на 1,1-1,2 градуса выше, чем в прединдустриальный период (до ХIХ века).
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C3S также сообщают, что концентрация СО2 в атмосфере продолжает расти. СО2 считается наряду с другими парниковыми газами ответственным за слишком быстрое изменение климата на планете. В свою очередь, повышение концентрации СО2 связано с сжиганием ископаемого топлива в результате деятельности человека.
Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 2019 год стал самым жарким для России.
Главным международным инструментом в борьбе с изменением климата стало Парижское соглашение, которое было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата под эгидой ООН в Париже. Документ, который впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений, подписали 175 стран, в том числе Россия. В качестве основной меры борьбы с изменением климата рассматривается сокращение выбросов парниковых газов. Обязательства в этом отношении страны, подписавшие соглашения, должны взять на себя в 2020 году.
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