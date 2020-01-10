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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
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РИА Новости

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

15:02 10.01.2020 (обновлено: 15:07 10.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
"Коллегия по уголовным дела Могилевского областного суда приговорила к смертной казни двух обвиняемых в убийстве учительницы в Черикове", - сообщила она в Facebook.
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома". В центре подчеркнули, что решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции.
Преступление произошло в апреле прошлого года. После тушения пожара в частном доме в Черикове было обнаружено тело 47-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. По данным Следственного комитета, были задержаны подозреваемые в совершении преступлений. Ими оказались ранее судимые за кражу двое местных жителей, родные братья 18-ти и 20-ти лет, у которых по месту жительства обнаружено имущество потерпевшей.
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По версии следствия, обвиняемые ранее были знакомы с потерпевшей, между ними сложились неприязненные отношения. Так, в ходе допросов братья заявили, что ранее женщина сообщила в правоохранительные органы о ненадлежащем исполнении сестрой обвиняемых своих родительских обязанностей по отношению к малолетним детям. В результате семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении. Это братья вспомнили при распитии спиртных напитков и направились к женщине с целью разобраться в сложившейся ситуации, заявляли в СК.
По данным СК, когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее, а затем нанесли множественные ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась. Также обвиняемые похитили компьютерную технику и продукты питания. С целью сокрытия следов мужчины подожгли дом.
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.
Наручники
25 октября 2019, 15:58
В Белоруссии убившего восьмимесячную девочку мужчину приговорили к казни
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Обсудить 15
МинскБелоруссияПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Крабов на зоне кушать не получится, как это у нас происходит с такими личностями.
10 января, 15:50
ddanilenko.andr
7210002
Молодцы. Впредь будет уроком. У нас бы половину к стенке поставить, а на сэкономленные деньги спасти детей нуждающихся в лечении.
10 января, 18:57
Э1Эльрик 17
1900100
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