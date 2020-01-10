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Путин призвал максимально чутко откликаться на запросы крымчан
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РИА Новости

Путин призвал максимально чутко откликаться на запросы крымчан

15:00 10.01.2020 (обновлено: 15:36 10.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Владимир Путин
 Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин
ЯЛТА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости максимально чутко откликаться на проблемы и запросы жителей Крыма, заниматься дальнейшим повышением качества их жизни.
"Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую, социальную инфраструктуры, ориентироваться на самые высокие и передовые стандарты", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.
Он отметил, что нужно сосредоточиться не только на повышении туристической привлекательности полуострова, но и на улучшении жизни людей, которые проживают в Крыму постоянно.
"Нужно максимально чутко понимать запросы людей и откликаться на эти запросы, быстрее принимать соответствующие решения, давно назревшие проблемы надо решать", - заметил президент.
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Он добавил, что прежде всего нужно обратить внимание на "дальнейшее повышение качества жизни", в частности, ремонт домов, реконструкцию инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных, причем не только в курортных и туристических зонах, но и во всех населенных пунктах полуострова.
"Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму, навести здесь порядок, в том числе используя ресурсы национальных проектов. Второе - решительных, просчитанных действий требует укрепление региональной системы коммуникаций, имея в виду строительство и ремонт местных автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновление подвижного состава пригородного сообщения. Это все то, чем жители региона пользуются практически в ежедневном режиме", - заявил Путин.
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