Путин призвал максимально чутко откликаться на запросы крымчан

ЯЛТА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости максимально чутко откликаться на проблемы и запросы жителей Крыма , заниматься дальнейшим повышением качества их жизни.

"Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую, социальную инфраструктуры, ориентироваться на самые высокие и передовые стандарты", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.

Он отметил, что нужно сосредоточиться не только на повышении туристической привлекательности полуострова, но и на улучшении жизни людей, которые проживают в Крыму постоянно.

"Нужно максимально чутко понимать запросы людей и откликаться на эти запросы, быстрее принимать соответствующие решения, давно назревшие проблемы надо решать", - заметил президент.

Он добавил, что прежде всего нужно обратить внимание на "дальнейшее повышение качества жизни", в частности, ремонт домов, реконструкцию инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных, причем не только в курортных и туристических зонах, но и во всех населенных пунктах полуострова.