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В Госдуме ответили на ноту протеста Киева из-за поездки Путина в Крым
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РИА Новости

В Госдуме ответили на ноту протеста Киева из-за поездки Путина в Крым

14:58 10.01.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал политическим спамом ноту протеста МИД Украины из-за посещения полуострова Крым российским президентом Владимиром Путиным.
В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. За ходом учений с борта "Маршала Устинова" наблюдал президент РФ Владимир Путин. В связи с поездкой главы РФ на полуостров министерство иностранных дел Украины направило РФ очередную ноту протеста.
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"Посещение президентом страны одного из регионов – это обычное и необходимое действие для любой власти. И здесь позиция Украины – не более, чем политический спам. Да, когда-то Крым находился под юрисдикцией Украины, но времена изменились", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что сейчас российский президент решает, когда ему приехать в Крым и для чего. Он также добавил, что, несмотря на желание восстановить добрососедские отношения с Украиной, "Крым – вне обсуждения".
"Мы не собираемся ни спорить о Крыме, ни обсуждать политические посягательства. Это территория Российской Федерации. И хотя в МИД Украины с завидным постоянством пытаются оспорить этот вопрос – это безрезультатно. Реальная жизнь побеждает иллюзии", - отметил Бальбек.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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