В Госдуме ответили на ноту протеста Киева из-за поездки Путина в Крым

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал политическим спамом ноту протеста МИД Украины из-за посещения полуострова Крым российским президентом Владимиром Путиным.

В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. За ходом учений с борта "Маршала Устинова" наблюдал президент РФ Владимир Путин. В связи с поездкой главы РФ на полуостров министерство иностранных дел Украины направило РФ очередную ноту протеста.

"Посещение президентом страны одного из регионов – это обычное и необходимое действие для любой власти. И здесь позиция Украины – не более, чем политический спам. Да, когда-то Крым находился под юрисдикцией Украины, но времена изменились", - сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что сейчас российский президент решает, когда ему приехать в Крым и для чего. Он также добавил, что, несмотря на желание восстановить добрососедские отношения с Украиной, "Крым – вне обсуждения".

"Мы не собираемся ни спорить о Крыме, ни обсуждать политические посягательства. Это территория Российской Федерации. И хотя в МИД Украины с завидным постоянством пытаются оспорить этот вопрос – это безрезультатно. Реальная жизнь побеждает иллюзии", - отметил Бальбек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.