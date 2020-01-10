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Жительница Крыма по "просьбе" покойного отца изрезала дядю ножом
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РИА Новости

Жительница Крыма по "просьбе" покойного отца изрезала дядю ножом

14:53 10.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Жительница Ялты несколько раз ударила дядю ножом в живот после того, как убить его ей "посоветовал" во сне покойный отец, сообщает в пятницу МВД по Крыму.
По данным полиции, у 24-летней девушки уже отмечались "отклонения в поведении", живет она в одной квартире с дядей и тетей.
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"Девушка взяла на кухне нож и нанесла им несколько ударов в живот своему родственнику. Поступок она пояснила тем, что во сне покойный отец попросил ее совершить преступление. Девушка дала признательные показания и в настоящий момент госпитализирована", - говорится в пресс-релизе.
Пострадавший получил множественные проникающие ранения живота. В каком состоянии он находится сейчас, не уточняется.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел на Рождество. Девушка состоит на психиатрическом учете, в связи с чем после случившегося и была госпитализирована.
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Пострадавший, по словам источника, приходится мужем ее родной тети.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Статья предполагает до десяти лет, но если экспертиза покажет, что девушка в момент преступления не контролировала себя, ей могут назначить лечение в психбольнице.
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