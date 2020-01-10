Жительница Крыма по "просьбе" покойного отца изрезала дядю ножом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Жительница Жительница Ялты несколько раз ударила дядю ножом в живот после того, как убить его ей "посоветовал" во сне покойный отец, сообщает в пятницу МВД по Крыму.

По данным полиции, у 24-летней девушки уже отмечались "отклонения в поведении", живет она в одной квартире с дядей и тетей.

"Девушка взяла на кухне нож и нанесла им несколько ударов в живот своему родственнику. Поступок она пояснила тем, что во сне покойный отец попросил ее совершить преступление. Девушка дала признательные показания и в настоящий момент госпитализирована", - говорится в пресс-релизе.

Пострадавший получил множественные проникающие ранения живота. В каком состоянии он находится сейчас, не уточняется.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел на Рождество. Девушка состоит на психиатрическом учете, в связи с чем после случившегося и была госпитализирована.

Пострадавший, по словам источника, приходится мужем ее родной тети.