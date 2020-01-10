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https://ria.ru/20200110/1563257108.html
Глава МИД Италии объяснил, почему не подписал декларацию по Ливии
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РИА Новости

Глава МИД Италии объяснил, почему не подписал декларацию по Ливии

14:53 10.01.2020
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© РИА Новости / Сергей СтарцевВице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
РИМ, 10 янв – РИА Новости. Италия не подписала финальную декларацию министерской встречи по Ливии, которая прошла в Каире в минувшую среду, поскольку посчитала ее слишком несбалансированной, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
Ранее итальянские СМИ со ссылкой на источники в делегации сообщили, что Ди Майо на встрече с коллегами из Египта, Франции, Кипра и Греции "добивался смягчения ряда резких пунктов" коммюнике, направленных против Турции и ливийского правительства национального согласия (ПНС), поскольку хотел сохранить равновесие в мирном процессе, который стало принято называть Берлинским по месту проведения предстоящей конференции по ливийскому урегулированию.
"Тот факт, что Италия была приглашена, уже стал важным подтверждением нашей инициативности. Окончательная декларация была слишком несбалансированной против (главы ПНС Файеза) Сарраджа и Турции, которая остается для нас ключевым союзником. Я призываю всех к балансу, особенно партнеров по ЕС", - сказал Ди Майо в интервью газете il Corriere della Sera.
Министр также прокомментировал заявление главы российской контактной группы по ливийскому урегулированию Льва Деньгова, который сообщил, что встреча Сарраджа с премьером Италии Джузеппе Конте не состоялась из-за неудачной организации с итальянской стороны.
"У премьер-министра своя повестка, особенно, когда он должен встретиться с коллегой. Правительство действует согласованно", - сказал Ди Майо.
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Как предполагалось, в среду Конте должен был провести отдельные встречи с главнокомандующим Ливийской армией Хафтаром и Сарраджем. Лидер признанного ООН правительства Ливии должен был остановиться в Риме по возвращении из Брюсселя, однако направился сразу в Ливию из-за того, что встреча с премьером Италии сорвалась. Переговоры Конте с Хафтаром продлились почти три часа.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
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Луиджи Ди МайоЕвросоюзЛивияИталияВ мире
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