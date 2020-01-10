Минтранс попросил МИД обсудить возможность рейсов из Крыма в Армению

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минтранс России направил письмо в МИД РФ с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между Крымом Арменией , сообщили РИА Новости в пресс-службе транспортного ведомства.

Международных авиарейсов из Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией, в настоящее время нет из-за санкционной политики.

"Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению", - сказали в пресс-службе.

Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил РИА Новости о планах открыть регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном с марта текущего года.

Как отмечал Черняк, авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации. Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами.