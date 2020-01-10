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Минтранс попросил МИД обсудить возможность рейсов из Крыма в Армению
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РИА Новости

Минтранс попросил МИД обсудить возможность рейсов из Крыма в Армению

14:47 10.01.2020 (обновлено: 14:58 10.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗдание нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Здание нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Здание нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минтранс России направил письмо в МИД РФ с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между Крымом и Арменией, сообщили РИА Новости в пресс-службе транспортного ведомства.
Международных авиарейсов из Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией, в настоящее время нет из-за санкционной политики.
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"Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению", - сказали в пресс-службе.
Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил РИА Новости о планах открыть регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном с марта текущего года.
Как отмечал Черняк, авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации. Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ТуризмАлексей ЧернякРеспублика КрымМИД РФМинистерство транспорта РФРосавиацияАрменияОбщество
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