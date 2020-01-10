В Германии позитивно оценили инициативу по перемирию в Ливии

БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Германия позитивно оценивает инициативу России и Турции по перемирию в Ливии, заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
"В целом мы приветствуем перемирие, без конкретных дат, но немедленное и длительное перемирие. Любое влияние на конфликтующие стороны в таком ключе следует оценивать позитивно. Это шаг в верном направлении, решающим будет готовность всех сторон отложить в сторону оружие", - заявил Бройль на брифинге в пятницу.
В свою очередь официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт добавил, что канцлер Ангела Меркель накануне провела телефонный разговор с Эрдоганом, стороны согласились, что необходимо политическое решение конфликта.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.