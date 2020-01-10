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"Нафтогаз" подаст обновленные иски к России по активам в Крыму
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РИА Новости

"Нафтогаз" подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

14:45 10.01.2020 (обновлено: 17:08 10.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" намерен обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму, заявил исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
В октябре 2016 года семь компаний группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против России относительно возмещения ущерба, причиненного якобы "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму".
"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — пять миллиардов без учета процентов. Но с процентами это уже больше семи миллиардов долларов", — заявил Витренко в интервью агентству Liga.net, которое опубликовано в пятницу.
При этом он выразил надежду на то, что решение суда в Гааге по этому делу будет в конце 2020 года или начале 2021-го.
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Обсудить 206
Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныКрымРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Ну как с такими о чем то договариваться..
10 января, 14:50
Андрей Дашков
29390126
Круто.... весь Нафтогаз столько не стоит сколько они за имущество в Крыму требуют... Так и хочется спросить - а репа не треснет?
10 января, 14:49
virshych
212101017
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