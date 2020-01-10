"Нафтогаз" подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" намерен обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму, заявил исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
В октябре 2016 года семь компаний группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против России относительно возмещения ущерба, причиненного якобы "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму".
"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — пять миллиардов без учета процентов. Но с процентами это уже больше семи миллиардов долларов", — заявил Витренко в интервью агентству Liga.net, которое опубликовано в пятницу.
При этом он выразил надежду на то, что решение суда в Гааге по этому делу будет в конце 2020 года или начале 2021-го.