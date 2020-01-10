"Нафтогаз" подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

В октябре 2016 года семь компаний группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против России относительно возмещения ущерба, причиненного якобы "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму".

При этом он выразил надежду на то, что решение суда в Гааге по этому делу будет в конце 2020 года или начале 2021-го.