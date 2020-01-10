Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Самолет российской авиакомпании Самолет российской авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье , сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Bu sabah Moskova'dan Antalya'ya inen Rus havayolu Nordwind'e ait Airbus A321-200 tipi VQ-BRS kuyruk tescilli yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın inişte duman uyarısı yaptığı ve acil iniş istediği öğrenildi.



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Собеседник агентства уточнил, что лайнер летел без пассажиров, экипаж не пострадал.

По данным портала AirportHaber , инцидент произошел с самолетом A321. Командир воздушного судна, летевшего из Москвы, сообщил о задымлении на борту и запросил экстренную посадку. При приземлении шасси пробило фюзеляж.

В российском генконсульстве в Анталье подтвердили факт инцидента в местном аэропорту и отметили, что пострадавших нет.