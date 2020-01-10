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2020-01-10T15:43+0300
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Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье
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РИА Новости

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

14:43 10.01.2020 (обновлено: 15:43 10.01.2020)
91410
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva /
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Самолет российской авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства уточнил, что лайнер летел без пассажиров, экипаж не пострадал.
По данным портала AirportHaber, инцидент произошел с самолетом A321. Командир воздушного судна, летевшего из Москвы, сообщил о задымлении на борту и запросил экстренную посадку. При приземлении шасси пробило фюзеляж.
В российском генконсульстве в Анталье подтвердили факт инцидента в местном аэропорту и отметили, что пострадавших нет.
Представитель воздушной гавани также сообщил РИА Новости, что при жесткой посадке никто не пострадал, он добавил, что самолет обследуют технические специалисты.
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Nordwind AirlinesПроисшествияАнталья (провинция)В мире
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Главное что бы все были живы!
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Арсений Понфиленко
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