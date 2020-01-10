Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

Bu sabah Moskova'dan Antalya'ya inen Rus havayolu Nordwind'e ait Airbus A321-200 tipi VQ-BRS kuyruk tescilli yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın inişte duman uyarısı yaptığı ve acil iniş istediği öğrenildi.— AirportHaber (@AirportHaber) 10 января 2020 г.
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Собеседник агентства уточнил, что лайнер летел без пассажиров, экипаж не пострадал.
По данным портала AirportHaber, инцидент произошел с самолетом A321. Командир воздушного судна, летевшего из Москвы, сообщил о задымлении на борту и запросил экстренную посадку. При приземлении шасси пробило фюзеляж.
В российском генконсульстве в Анталье подтвердили факт инцидента в местном аэропорту и отметили, что пострадавших нет.
Представитель воздушной гавани также сообщил РИА Новости, что при жесткой посадке никто не пострадал, он добавил, что самолет обследуют технические специалисты.
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