Эксперт оценил советы Роспотребнадзора по использованию смартфона

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Рекомендации Роспотребнадзора по безопасному использованию мобильного телефона практически неприменимы в реальной жизни, например, начинать говорить через 10-20 секунд после начала вызова и разговаривать не более 2 минут, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
В пятницу Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать потенциальный вред для здоровья. Так, разговор по телефону не должен длиться более 2 минут, минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Держать трубку нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально, так как затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния.
Кроме того, по мнению ведомства, очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать, так как наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности воздействия электромагнитного поля на пользователя. Также не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.
По мнению эксперта, этим советам сложно следовать в реальной жизни. "К сожалению, сложно назвать эти рекомендации действительно полезными. Конкретные параметры, при которых не рекомендуется использовать телефон, заменены на субъективные суждения. А сами рекомендации почти неприменимы в реальной жизни. Мы не можем надолго ограничить себя от телефона, говорить "ало" через 10-20 секунд после начала вызова и разговаривать всего не более двух минут", - заявил Щельцин.
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