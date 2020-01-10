Эксперт оценил советы Роспотребнадзора по использованию смартфона

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Рекомендации Рекомендации Роспотребнадзора по безопасному использованию мобильного телефона практически неприменимы в реальной жизни, например, начинать говорить через 10-20 секунд после начала вызова и разговаривать не более 2 минут, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

В пятницу Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать потенциальный вред для здоровья. Так, разговор по телефону не должен длиться более 2 минут, минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Держать трубку нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально, так как затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния.

Кроме того, по мнению ведомства, очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать, так как наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности воздействия электромагнитного поля на пользователя. Также не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.