Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению международных рейсов

"Инфраструктура аэропорта "Симферополь" предусматривает возможность обслуживания международных рейсов. В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку", - говорится в сообщении.