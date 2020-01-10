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Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению международных рейсов
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РИА Новости

Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению международных рейсов

14:42 10.01.2020 (обновлено: 14:45 10.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкТакси у здания терминала "Крымская волна"
Такси у здания терминала Крымская волна
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Такси у здания терминала "Крымская волна". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Аэропорт "Симферополь" имени Ивана Айвазовского готов к возобновлению международного сообщения, сообщили в пресс-службе авиаузла.
Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном (Армения) планируется открыть с марта текущего года. Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации. По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией. Международное сообщение с Крымом было прекращено после воссоединения полуострова с Россией из-за санкционной политики Украины и западных стран.
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"Инфраструктура аэропорта "Симферополь" предусматривает возможность обслуживания международных рейсов. В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку", - говорится в сообщении.
В пресс-службе заверили, что аэропорт "Симферополь" обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье.
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