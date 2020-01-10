Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению международных рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Аэропорт "Симферополь" имени Ивана Айвазовского готов к возобновлению международного сообщения, сообщили в пресс-службе авиаузла.
Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном (Армения) планируется открыть с марта текущего года. Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации. По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией. Международное сообщение с Крымом было прекращено после воссоединения полуострова с Россией из-за санкционной политики Украины и западных стран.
"Инфраструктура аэропорта "Симферополь" предусматривает возможность обслуживания международных рейсов. В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку", - говорится в сообщении.
В пресс-службе заверили, что аэропорт "Симферополь" обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье.