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https://ria.ru/20200110/1563256574.html
ВСУ четыре раза за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР
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РИА Новости

ВСУ четыре раза за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

14:39 10.01.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Третьего января в ЛНР заявили, что украинские силовики неделю не нарушали перемирие в Донбассе.
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"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, обстрелы велись в направлении четырех населенных пунктов ЛНР.
"Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93 бригады ВСУ", - добавил Осадчий.
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