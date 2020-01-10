ВСУ четыре раза за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Третьего января в ЛНР заявили, что украинские силовики неделю не нарушали перемирие в Донбассе.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, обстрелы велись в направлении четырех населенных пунктов ЛНР.
"Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93 бригады ВСУ", - добавил Осадчий.