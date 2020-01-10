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Президент Южной Осетии призвал абхазов сесть за стол переговоров
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РИА Новости

Президент Южной Осетии призвал абхазов сесть за стол переговоров

14:40 10.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов призвал жителей Абхазии, где оппозиция требует отставки президента, сесть за стол переговоров и решать все вопросы в правовом поле.
"Сегодня из Сухума поступают тревожные новости, связанные с демонстрациями и штурмом здания администрации президента Абхазии.... Мне бы хотелось призвать всех братьев абхазов к взаимному уважению и пониманию", - говорится в заявлении Бибилова, опубликованном на его официальном сайте. Он призвал противоборствующие стороны "сесть за стол переговоров и найти "общий язык" так, как делали наши предки".
"Все вопросы необходимо решать в правовом поле, не выходя за рамки закона и конституции", - добавил Бибилов.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Вчера, 09:51
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Акции протеста в СухумеАлхас КвицинияАнатолий БибиловАбхазияЮжная ОсетияРауль ХаджимбаВ мире
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