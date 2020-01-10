Президент Южной Осетии призвал абхазов сесть за стол переговоров

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов призвал жителей Абхазии , где оппозиция требует отставки президента, сесть за стол переговоров и решать все вопросы в правовом поле.

"Сегодня из Сухума поступают тревожные новости, связанные с демонстрациями и штурмом здания администрации президента Абхазии.... Мне бы хотелось призвать всех братьев абхазов к взаимному уважению и пониманию", - говорится в заявлении Бибилова, опубликованном на его официальном сайте . Он призвал противоборствующие стороны "сесть за стол переговоров и найти "общий язык" так, как делали наши предки".

"Все вопросы необходимо решать в правовом поле, не выходя за рамки закона и конституции", - добавил Бибилов.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.