Эксперт исключил причастность Ирана к крушению украинского Boeing

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинский самолет Украинский самолет Boeing 737-800 , разбившийся в Тегеране , не могли сбить ракетой, выпущенной по американским военным базам в Ираке , заявил РИА Новости директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 " Международных авиалиний Украины " потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

"Медиа-шумиха вокруг ракет класса "земля-земля", запущенных Ираном по американским военным базам в Ираке, и их возможное отношение к катастрофе украинского Boeing - это, конечно, спекуляции. Ракеты Fateh-313 никак не могли пересечь маршрут украинского лайнера, летевшего из Тегерана в противоположную от атакованных иранскими военными баз в Ираке. И любые спекуляции на этой теме не имеют ничего общего с реальностью", - сказал эксперт.

Он напомнил, что ракетный удар по американским базам был ответной мерой за убийство генерала Касема Сулеймани. "В ходе этой "акции возмездия" Иран использовал ракеты Fateh-313 (это изделие 2015 года выпуска, являющееся переходной моделью между оперативно-тактической ракетой Fateh-110 и ракетой меньше дальности Zolfaghar). Дальность действия ракет Fateh-313 достигает 500 километров. При этом расстояние от Тегерана до иракской территории, где, предположительно, расположена атакованная иранцами американская база, составляет около 900 километров. По этой причине иранские военные могли запускать эти ракеты с территорий непосредственно возле границы с Ираком", - уточнил Михайлов.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, якобы подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.