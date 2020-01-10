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Эксперт исключил причастность Ирана к крушению украинского Boeing
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РИА Новости

Эксперт исключил причастность Ирана к крушению украинского Boeing

14:37 10.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинский самолет Boeing 737-800, разбившийся в Тегеране, не могли сбить ракетой, выпущенной по американским военным базам в Ираке, заявил РИА Новости директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:25Акценты
Кто сбил Boeing над Тегераном? Спекуляции и "неопровержимая правда"В периоды обострений любые крупные трагедии неминуемо становятся предметом для извлечения политических дивидендов и разного рода "игр". Причем с самого начала, когда еще и речи не идет о выводах экспертов и профильных комиссий.
"Медиа-шумиха вокруг ракет класса "земля-земля", запущенных Ираном по американским военным базам в Ираке, и их возможное отношение к катастрофе украинского Boeing - это, конечно, спекуляции. Ракеты Fateh-313 никак не могли пересечь маршрут украинского лайнера, летевшего из Тегерана в противоположную от атакованных иранскими военными баз в Ираке. И любые спекуляции на этой теме не имеют ничего общего с реальностью", - сказал эксперт.
Он напомнил, что ракетный удар по американским базам был ответной мерой за убийство генерала Касема Сулеймани. "В ходе этой "акции возмездия" Иран использовал ракеты Fateh-313 (это изделие 2015 года выпуска, являющееся переходной моделью между оперативно-тактической ракетой Fateh-110 и ракетой меньше дальности Zolfaghar). Дальность действия ракет Fateh-313 достигает 500 километров. При этом расстояние от Тегерана до иракской территории, где, предположительно, расположена атакованная иранцами американская база, составляет около 900 километров. По этой причине иранские военные могли запускать эти ракеты с территорий непосредственно возле границы с Ираком", - уточнил Михайлов.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 13:57
Иран приступит к расшифровке "черных ящиков" украинского Boeing
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, якобы подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.
При этом в Иране отвергли заявление, что украинский Boeing мог быть сбит ракетой. Глава организации гражданской авиации страны назвал подобные утверждения "совсем иррациональными". Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты. Позднее в СМИ появилась информация, что самолет могли сбить ракетой "земля-земля", запущенной с территории Ирана по американским военным базам в Ираке.
Последствия крушения самолета в провинции Семнан в Иране
Вчера, 13:40
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