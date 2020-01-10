В Сухуме в результате беспорядков пострадали два человека

"Мы проверили все больницы, поступило два обращения (от участников беспорядков - ред.). Амбулаторно обратились два пациента, которым была оказана помощь, сделаны перевязки небольших осколочных травм, царапин, которые они получили при штурме здания администрации. Больше обращений в больницы города не поступало, только два человека", - отметили в ведомстве.