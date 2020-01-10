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В Сухуме в результате беспорядков пострадали два человека
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РИА Новости

В Сухуме в результате беспорядков пострадали два человека

14:35 10.01.2020
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. 9 января 2020
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. 9 января 2020
© Sputnik / Стрингер
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Два человека получили незначительные травмы в результате штурма здания администрации в Сухуме в ходе беспорядков, им оказана амбулаторная помощь, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.
"Мы проверили все больницы, поступило два обращения (от участников беспорядков - ред.). Амбулаторно обратились два пациента, которым была оказана помощь, сделаны перевязки небольших осколочных травм, царапин, которые они получили при штурме здания администрации. Больше обращений в больницы города не поступало, только два человека", - отметили в ведомстве.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры. Пока неизвестно, когда может состояться встреча президента с представителями оппозиции.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Протестующие пытаются прорваться в здание администрации президента Абхазии в Сухуме
9 января, 17:14
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