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В Иране назвали предварительные сроки расследования катастрофы Boeing
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РИА Новости

В Иране назвали предварительные сроки расследования катастрофы Boeing

14:34 10.01.2020 (обновлено: 14:48 10.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Расшифровка черных ящиков разбившегося в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" может занять 1-2 месяца, а расследование авиакатастрофы - до двух лет, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана.
"Крушение украинского самолета стало крупной и смертельной авиакатастрофой. Ее расследование займет 1-2 года, а для расшифровки черного ящика потребуется 1-2 месяца", - заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
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Международные авиалинии УкраиныКрушение украинского самолета в ИранеИранВ мире
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