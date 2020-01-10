В Иране назвали предварительные сроки расследования катастрофы Boeing

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Расшифровка черных ящиков разбившегося в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" может занять 1-2 месяца, а расследование авиакатастрофы - до двух лет, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана.
"Крушение украинского самолета стало крупной и смертельной авиакатастрофой. Ее расследование займет 1-2 года, а для расшифровки черного ящика потребуется 1-2 месяца", - заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.