Лавров уверен в укреплении сотрудничества России и Антигуа и Барбуды

"Лавров выразил уверенность, что, основанное на общей приверженности международному праву и делу построения более справедливого полицентричного мироустройства, российско-антигуанское сотрудничество будет и впредь укрепляться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах на благо народов наших стран", - сообщили в МИД РФ.