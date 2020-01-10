Лавров уверен в укреплении сотрудничества России и Антигуа и Барбуды

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме министру иностранных дел Антигуа и Барбуды Чету Грину по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет укрепляться, говорится в сообщении МИД РФ.
Обмен телеграммами между министрами состоялся 5 января.
"Лавров выразил уверенность, что, основанное на общей приверженности международному праву и делу построения более справедливого полицентричного мироустройства, российско-антигуанское сотрудничество будет и впредь укрепляться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах на благо народов наших стран", - сообщили в МИД РФ.
В свою очередь министр иностранных дел, международной торговли и иммиграции Антигуа и Барбуды Чет Грин подчеркнул высокую ценность отношений с Россией, носящих неизменно дружественный и теплый характер.
"Об успешном развитии двусторонних связей свидетельствует вступление в силу Соглашения об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, расширение контактов между людьми, в том числе в рамках соответствующей российской стипендиальной программы", - отметили в ведомстве.