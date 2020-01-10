Разработчик беспилотника не признает иск Минобороны

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Казанское ОКБ имени М.П.Симонова не признает иск Казанское ОКБ имени М.П.Симонова не признает иск Минобороны России , которое в арбитражном суде Москвы требует взыскать с конструкторского бюро около 644 миллионов рублей неустойки по контракту на разработку беспилотного летательного аппарата, сообщила РИА Новости адвокат Анна Лукирская, представляющая интересы ответчика.

"Исковые требования министерства обороны заявлены на сумму, превышающую 600 миллионов рублей. Между тем, все работы по госконтракту на создание беспилотного аппарата большой продолжительности полета, не имеющего аналога в России, ОКБ Симонова выполнены вплоть до прекращения контракта министерством обороны", - сказала Лукирская.

По ее словам, Минобороны оплатило работы и претензий по их качеству не предъявляло. Как отметил представитель ответчика, "задержка в выполнении работ произошла вследствие невыполнения министерством обороны собственных решений о порядке испытаний, что ответчик и планирует доказывать в суде". Комментарием истца РИА Новости пока не располагает.

Арбитражный суд Москвы в пятницу провел предварительное заседание по делу, счел его подготовленным к разбирательству и назначил основные слушания на 13 марта.

Работы по созданию беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Альтаир" велись с 2012 года в рамках темы "Альтиус" в интересах российского министерства обороны. Головным исполнителем выступало ОКБ имени Симонова (ранее именовалось ОКБ "Сокол"). В 2018 году Минобороны приняло решение о передаче проекта Уральскому заводу гражданской авиации в Екатеринбурге.