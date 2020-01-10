Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T14:29+0300
https://ria.ru/20200110/1563256031.html
Разработчик беспилотника не признает иск Минобороны
https://cdn22.img.ria.ru/images/153148/40/1531484036_0:174:3023:1874_1036x0_80_0_0_0468589793f6cc74914187ff2820c096.jpg
РИА Новости

Разработчик беспилотника не признает иск Минобороны

14:29 10.01.2020
1057
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Казанское ОКБ имени М.П.Симонова не признает иск Минобороны России, которое в арбитражном суде Москвы требует взыскать с конструкторского бюро около 644 миллионов рублей неустойки по контракту на разработку беспилотного летательного аппарата, сообщила РИА Новости адвокат Анна Лукирская, представляющая интересы ответчика.
"Исковые требования министерства обороны заявлены на сумму, превышающую 600 миллионов рублей. Между тем, все работы по госконтракту на создание беспилотного аппарата большой продолжительности полета, не имеющего аналога в России, ОКБ Симонова выполнены вплоть до прекращения контракта министерством обороны", - сказала Лукирская.
По ее словам, Минобороны оплатило работы и претензий по их качеству не предъявляло. Как отметил представитель ответчика, "задержка в выполнении работ произошла вследствие невыполнения министерством обороны собственных решений о порядке испытаний, что ответчик и планирует доказывать в суде". Комментарием истца РИА Новости пока не располагает.
Арбитражный суд Москвы в пятницу провел предварительное заседание по делу, счел его подготовленным к разбирательству и назначил основные слушания на 13 марта.
Первый полет беспилотника Форпост-Р
22 августа 2019, 19:32
Минобороны РФ опубликовало видео первого полета беспилотника "Форпост-Р"
Работы по созданию беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Альтаир" велись с 2012 года в рамках темы "Альтиус" в интересах российского министерства обороны. Головным исполнителем выступало ОКБ имени Симонова (ранее именовалось ОКБ "Сокол"). В 2018 году Минобороны приняло решение о передаче проекта Уральскому заводу гражданской авиации в Екатеринбурге.
Минобороны России в августе 2019 года опубликовало видео первого полета 6-тонного беспилотника "Альтиус-У", способного находиться в воздухе больше суток. "Альтиус-У" - окончательный облик БЛА, созданный в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Полет проходил 32 минуты на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Согласно сообщению оборонного ведомства, комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств.
682021
Обсудить 1
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияПроисшествия
Рекомендуем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт исключил причастность Ирана к крушению украинского Boeing
Военнослужащие армии США
Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
Филарет
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
У Германии нет данных об авиакатастрофе в Иране, заявил Зайберт
Алексей Чепа
В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
Последствия ДТП на 472 километре федеральной трассы М-7 Волга
В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" подаст обновленные иски к России по активам в Крыму
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране назвали предварительные сроки расследования катастрофы Boeing
Полицейский
Жительница Крыма по "просьбе" покойного отца изрезала дядю ножом
Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016
Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Гражданин Норвегии Фруде Берг
Берг заявил о наказании сотрудников спецслужб Норвегии после провала
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов
МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния