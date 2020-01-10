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https://ria.ru/20200110/1563255848.html
В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
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РИА Новости

В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов

14:27 10.01.2020 (обновлено: 19:04 10.01.2020)
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© Фото : МЧС РФПоследствия ДТП на 472 километре федеральной трассы М-7 "Волга"
Последствия ДТП на 472 километре федеральной трассы М-7 Волга
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В автобусе, попавшем в крупное ДТП в Пермском крае, ехали 35 подростков из спортивной команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Авария случилась на федеральной трассе М-7 "Волга" близ Нытвы: по данным регионального Минздрава, в больницу попали девять человек, в том числе четверо детей. Насколько серьезные у них травмы, пока неясно.
"В автобусе находились 37 человек, из которых - 35 подростки 10-11 лет из спортивной команды, следовавшей из города Чайковский", - сказал собеседник агентства из МЧС РФ.
По его словам, сейчас этот участок трассы перекрыт.
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МЧС РФПермский крайПроисшествия
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