В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В автобусе, попавшем в крупное ДТП в В автобусе, попавшем в крупное ДТП в Пермском крае , ехали 35 подростков из спортивной команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Авария случилась на федеральной трассе М-7 "Волга" близ Нытвы: по данным регионального Минздрава, в больницу попали девять человек, в том числе четверо детей. Насколько серьезные у них травмы, пока неясно.

"В автобусе находились 37 человек, из которых - 35 подростки 10-11 лет из спортивной команды, следовавшей из города Чайковский", - сказал собеседник агентства из МЧС РФ.

По его словам, сейчас этот участок трассы перекрыт.