Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T19:05+0300
https://ria.ru/20200110/1563255653.html
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/83/1563258333_0:92:1024:668_1036x0_80_0_0_70445e20d66bbc98ff531252132a4424.jpg
РИА Новости

В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями

14:23 10.01.2020 (обновлено: 19:05 10.01.2020)
36305
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкДТП в Пермском крае. 10 января 2020
ДТП в Пермском крае. 10 января 2020
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ДТП в Пермском крае. 10 января 2020
УФА, 10 янв — РИА Новости. Двенадцать человек, половина из которых дети, доставили в больницу после столкновения автобуса и шести машин в Пермском крае, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.

"Дети после медицинского осмотра отпущены домой. Информация о состоянии взрослых уточняется", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей, членов спортивной команды.
Старший тренер сборной Пермского края по рукопашному бою Сергей Мачулин сообщил РИА Новости, что пострадавшим детям от десяти до семнадцати лет. Спортсмены на двух автобусах в сопровождении тренеров возвращались из города Чайковский, где прошли сборы по рукопашному бою.
По данным ГУ МВД по региону, авария произошла около 14:30 (12:30 мск) на автодороге "Подъезд к трассе М-7 "Волга" в направлении Нытвы.
Предварительно установлено, что водитель "Лады-Гранты" стал обгонять грузовую машину, при этом водитель фуры, ехавшей по встречной полосе, начал тормозить, чтобы уйти от столкновения. В результате прицеп вынесло на полосу встречного движения.
"Произошло столкновение семи транспортных средств: большегруз, "Газель", легковые автомобили и автобус, в котором находились 36 пассажиров", — сообщили РИА Новости в пресс–службе ГУ МВД по Пермскому краю.
18215922824
Обсудить 2
Пермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Кинопроектор и катушки с фильмами
ВГТРК приостановила производство "Смехопанорамы" и "Утренней почты"
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Самолеты авиакомпании Nordwind
Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Знакомые рассказали об экипаже разбившегося украинского Boeing
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Мясные консервы под названием Сепар в сметане
Экс-депутата Рады возмутили "людоедские" консервы на Украине
Филарет
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Вячеслав Макаров
Один из авторов World of Tanks решил создать политическую партию
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Появились фото жестко севшего в Анталье самолета Nordwind
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов
МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния