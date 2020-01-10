В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями

УФА, 10 янв — РИА Новости. Двенадцать человек, половина из которых дети, доставили в больницу после столкновения автобуса и шести машин в Двенадцать человек, половина из которых дети, доставили в больницу после столкновения автобуса и шести машин в Пермском крае , сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.

"Дети после медицинского осмотра отпущены домой. Информация о состоянии взрослых уточняется", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей, членов спортивной команды.

Старший тренер сборной Пермского края по рукопашному бою Сергей Мачулин сообщил РИА Новости, что пострадавшим детям от десяти до семнадцати лет. Спортсмены на двух автобусах в сопровождении тренеров возвращались из города Чайковский, где прошли сборы по рукопашному бою.

По данным ГУ МВД по региону, авария произошла около 14:30 (12:30 мск) на автодороге "Подъезд к трассе М-7 "Волга" в направлении Нытвы.

Предварительно установлено, что водитель "Лады-Гранты" стал обгонять грузовую машину, при этом водитель фуры, ехавшей по встречной полосе, начал тормозить, чтобы уйти от столкновения. В результате прицеп вынесло на полосу встречного движения.

"Произошло столкновение семи транспортных средств: большегруз, "Газель", легковые автомобили и автобус, в котором находились 36 пассажиров", — сообщили РИА Новости в пресс–службе ГУ МВД по Пермскому краю.