В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном

"По ядерному соглашению у нас разные подходы между США и европейскими странами. Мы едины в европейской тройке, что мы должны отреагировать на пятый этап сокращения обязательств Ираном. Мы остаемся в рамках соглашения, мы склоняем Иран к тому, чтобы он вернулся к своим обязательствам. Мы будем использовать все возможности, чтобы найти дипломатическое решение. Нашей целью остается сохранение соглашения", - заявил Бройль на брифинге в пятницу.