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2020-01-10T14:20+0300
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В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
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РИА Новости

В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном

14:20 10.01.2020
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© Fotolia / Borna_MirИран
Иран
© Fotolia / Borna_Mir
Иран. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Германия остается в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и намерена сделать все, чтобы сохранить соглашение, вопреки призыву президента США Дональда Трампа выйти из договоренности, заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Трамп в своем обращении к нации после обстрела Ираном баз с американскими военнослужащими в Ираке призвал страны, оставшиеся в ядерной сделке, покинуть это соглашение.
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"По ядерному соглашению у нас разные подходы между США и европейскими странами. Мы едины в европейской тройке, что мы должны отреагировать на пятый этап сокращения обязательств Ираном. Мы остаемся в рамках соглашения, мы склоняем Иран к тому, чтобы он вернулся к своим обязательствам. Мы будем использовать все возможности, чтобы найти дипломатическое решение. Нашей целью остается сохранение соглашения", - заявил Бройль на брифинге в пятницу.
Он добавил, что Берлин считает ядерную сделку реальным инструментом для предотвращения получения Ираном ядерного оружия.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампМИД ГерманииИранСШАВ мире
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