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В Кургане инвалидам по зрению вручили просроченные новогодние подарки
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РИА Новости

В Кургане инвалидам по зрению вручили просроченные новогодние подарки

14:54 10.01.2020 (обновлено: 15:20 10.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНовогодний подарок
Новогодний подарок
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв — РИА Новости. Курганский бизнесмен Алексей Якимов извинился перед инвалидами по зрению за то, что им вручили новогодние подарки с истекшим сроком годности, сообщается на посвященной городу странице в соцсети "ВКонтакте".
Как говорится в сообщении, 26 декабря областная организация Всероссийского общества слепых проводила утренник, после которого вручила всем новогодние подарки. Но оказалось, что все в подарке просрочено — конфеты, круассаны, сок, энергетический напиток. На фото, приложенных к сообщению, видно, что срок годности круассанов истек в сентябре.
Владелец компании, предоставившей подарочные наборы, предположил, что случившееся могло стать результатом ошибки.
"Мы давно сотрудничаем с обществом слепых. Подарки формировали, конечно, из качественных товаров с нормальными сроками годности. Но, возможно, произошла ошибка — на складе могли перепутать коробки. Проверка еще не окончена, но я приношу свои извинения общественной организации. Это действительно очень неприятно. Если ошибка имела место, она была ненамеренная", — цитирует Якимова пресс-служба правительства Курганской области.
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Бизнесмен пояснил, что сейчас в его фирме идет внутренняя проверка — специалисты выясняют, могла ли партия продуктов с истекшим сроком годности попасть в подарочные наборы для общества слепых. Основная деятельность компании связана с торговлей продовольствием, поэтому теоретически на складах предприятия могли появиться списанные товары, но в подарки они попали по случайности, добавил Якимов.
"Мы стараемся помогать тем, кто имеет меньше возможностей, хотели бы и дальше заниматься такой деятельностью. Обещаю, что мы усилим внутренний контроль, чтобы не допускать таких инцидентов, будем внимательнее формировать наборы", — заключил он.
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ЧелябинскКурганКурганская областьОбществоПроисшествия
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