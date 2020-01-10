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У Германии нет данных об авиакатастрофе в Иране, заявил Зайберт
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РИА Новости

У Германии нет данных об авиакатастрофе в Иране, заявил Зайберт

14:17 10.01.2020 (обновлено: 14:51 10.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiКрушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Германия не располагает собственными данными о причинах крушения украинского Boeing в Иране, заявления Канады и США приняла к сведению, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Правительство приняло к сведению последние события, прежде всего, конечно, заявления президента США и премьер-министра Канады, собственных данных о возможных причинах крушения у нас нет, но расследования и указания на то, что самолет, возможно, был сбит ракетой, следует воспринимать, конечно, серьезно", - заявил он на брифинге в пятницу.
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Он добавил, что при расследовании должно приниматься во внимание все, "а не только возможный технический дефект самолета". Зайберт добавил, что ждет полноценного расследования от Ирана, тесного сотрудничества с затронутыми трагедией странами, поприветствовав готовность Тегерана к этому. По словам Зайберта, немецкие эксперты готовы оказать свою помощь в расследовании, если она будет востребована.
В свою очередь представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что глава ведомства Хайко Маас накануне провел телефонный разговор с украинским коллегой Вадимом Пристайко по этому вопросу.
"Министр иностранных дел вчера провел телефонный разговор со своим украинским коллегой. Он выразил соболезнования и вновь предложил помощь", - заявил Бройль.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
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Штеффен ЗайбертГерманияКрушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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