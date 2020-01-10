У Германии нет данных об авиакатастрофе в Иране, заявил Зайберт

"Правительство приняло к сведению последние события, прежде всего, конечно, заявления президента США и премьер-министра Канады, собственных данных о возможных причинах крушения у нас нет, но расследования и указания на то, что самолет, возможно, был сбит ракетой, следует воспринимать, конечно, серьезно", - заявил он на брифинге в пятницу.

Он добавил, что при расследовании должно приниматься во внимание все, "а не только возможный технический дефект самолета". Зайберт добавил, что ждет полноценного расследования от Ирана, тесного сотрудничества с затронутыми трагедией странами, поприветствовав готовность Тегерана к этому. По словам Зайберта, немецкие эксперты готовы оказать свою помощь в расследовании, если она будет востребована.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что глава ведомства Хайко Маас накануне провел телефонный разговор с украинским коллегой Вадимом Пристайко по этому вопросу.

"Министр иностранных дел вчера провел телефонный разговор со своим украинским коллегой. Он выразил соболезнования и вновь предложил помощь", - заявил Бройль.