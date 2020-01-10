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https://ria.ru/20200110/1563255178.html
Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
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РИА Новости

Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск

14:10 10.01.2020 (обновлено: 15:12 10.01.2020)
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© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США
© REUTERS / Bryan Woolston
Военнослужащие армии США. Архивное фото
БАГДАД, 10 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди потребовал от госсекретаря США Майка Помпео прислать представителей для разработки механизмов вывода иностранных войск, следует из заявления канцелярии премьера, поступившего в распоряжение РИА Новости.
В заявлении отмечается, что накануне вечером состоялся телефонный разговор между Абд аль-Махди и Помпео. Премьер и госсекретарь обсудили последние события на Ближнем Востоке и желание различных сторон "не допустить эскалации и перехода в открытую войну".
Госсекретарь США Майк Помпео
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При этом Абд аль-Махди заявил, что Вашингтон должен отправить в Ирак своих представителей, чтобы обеспечить выполнение решения иракского парламента о безопасном выводе иностранных войск. Он также подчеркнул, что Ирак желает сохранить "лучшие отношения с соседними и дружественными странами".
Помпео, со своей стороны, подчеркнул, что США уважают суверенитет Ирака.

Решение о выводе

Требования об уходе американских военных прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории страны операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Багдад расценил нападение как нарушение условий размещения американских сил.
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Пятого января парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных военных. По словам Абд аль-Махди, это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что подготовка механизма вывода американских войск уже началась.
Президент США Дональд Трамп в ответ на это пригрозил Ираку серьезными последствиями. По его словам, он готов ввести против Багдада такие санкции, "каких они не видели никогда". Кроме того, добавил Трамп, американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
9 января, 15:13
Венгрия пока не будет выводить своих военных из Ирака, заявил Орбан
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Ирак настроен слишком серьёзно и обсуждение о дальнейшем нахождении иностранного контингента на территории Ирака уже просто не возможно. США фактически уже потерял Ближний Восток. Вопрос лишь стоит во временных рамках когда военные из США покинут Ирак. Трамп совершил фатальную ошибку убив Суйлеймани. Этим самым он подписал смертный приговор политике США на Ближнем Востоке. а в будущем и влиянию США во всём мире. Америка уже не будет той всесильной страной которая командовала миром.
10 января, 15:27
JCJonnyJr Carter
8241325138
Мощнейшую ударную эстонскую группировку уже перебросили в Кувейт. Стратегический баланс сместился. Американцы остались без защиты.
10 января, 14:19
vvab6
209701765
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