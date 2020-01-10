Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск

БАГДАД, 10 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра . Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди потребовал от госсекретаря США Майка Помпео прислать представителей для разработки механизмов вывода иностранных войск, следует из заявления канцелярии премьера, поступившего в распоряжение РИА Новости.

В заявлении отмечается, что накануне вечером состоялся телефонный разговор между Абд аль-Махди и Помпео. Премьер и госсекретарь обсудили последние события на Ближнем Востоке и желание различных сторон "не допустить эскалации и перехода в открытую войну".

При этом Абд аль-Махди заявил, что Вашингтон должен отправить в Ирак своих представителей, чтобы обеспечить выполнение решения иракского парламента о безопасном выводе иностранных войск. Он также подчеркнул, что Ирак желает сохранить "лучшие отношения с соседними и дружественными странами".

Помпео, со своей стороны, подчеркнул, что США уважают суверенитет Ирака.

Решение о выводе

Требования об уходе американских военных прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории страны операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани . Багдад расценил нападение как нарушение условий размещения американских сил.

Пятого января парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных военных. По словам Абд аль-Махди, это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что подготовка механизма вывода американских войск уже началась.