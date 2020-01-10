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Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
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РИА Новости

Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник

14:09 10.01.2020 (обновлено: 14:10 10.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. В Абхазии ждут замсекретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах.
"Рашид Нургалиев сегодня прибудет в Абхазию", - сказал источник.
По его словам, главной целью приезда замсекретаря Совбеза РФ является помощь в поиске решения кризиса и недопущения столкновений в республике.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры. Пока неизвестно, когда может состояться встреча президента с представителями оппозиции.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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Акции протеста в СухумеРашид НургалиевАбхазияРауль ХаджимбаРоссияВ мире
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