Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. В Абхазии ждут замсекретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева , сообщил РИА Новости источник в спецслужбах.

"Рашид Нургалиев сегодня прибудет в Абхазию", - сказал источник.

По его словам, главной целью приезда замсекретаря Совбеза РФ является помощь в поиске решения кризиса и недопущения столкновений в республике.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры. Пока неизвестно, когда может состояться встреча президента с представителями оппозиции.