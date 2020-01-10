Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву

БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву не случаен - ей известно, что России принадлежит решающая роль в урегулировании конфликтов в Сирии и Иране, заявил РИА Новости немецкий политолог Петер Шульце.
Ранее Кремль сообщил, что Меркель по приглашению Путина 11 января посетит Россию с рабочим визитом. Канцлера Германии будет сопровождать глава МИД страны Хайко Маас. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, что речь в переговорах может зайти о ситуации в Ираке, Иране, Сирии, Ливии, урегулировании на Украине, вопросах двусторонних отношений.
"Россия играет решающую роль в урегулировании конфликтов в Сирии и Иране. Без Москвы, Анкары и Тегерана долгосрочного решения в САР достичь просто невозможно. Аналогично обстоит дело в Иране. Поэтому у России все карты на руках, и канцлер об этом знает. Симптоматично, что первый визит в новом году она совершает в Москву, а не в Вашингтон. Это указывает на то, что больших ожиданий от Вашингтона нет, все возможности для урегулирования лежат только в Москве", - заявил эксперт.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Президент Дональд Трамп заявил далее, что США не хотят использовать свою военную мощь, а экономические санкции - лучший сдерживающий фактор против Ирана.
"Визит Меркель очень важен. Если у канцлера будет политическая воля и возможность, она может попытаться провести историческую "генеральную уборку" в своей российской политике, которую со времен (президента США Барака) Обамы можно назвать изоляционистской. Это означает заново сформулировать российско-германскую и российско-европейскую политику в нормальном рабочем модусе", - считает Шульце.
По словам эксперта, если подобных изменений удастся достичь, это "откроет широкие перспективы для решения многих международных вопросов, в том числе проблематики Донбасса". Он назвал украинский конфликт "камнем на шее германо-российских отношений". Шульце считает, что если дипломатическое решение для Донбасса не будет найдено, то "можно забыть о привлечение России к упорядоченной системе мира и безопасности в Европе, хотя такое привлечение и необходимо".
"Надеюсь, что визит Меркель принесет больше, чем дружеский обмен любезностями. Что он обозначит новое направление нормализации отношений между ФРГ, ЕС и РФ", - добавил он.