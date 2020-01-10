Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву

"Россия играет решающую роль в урегулировании конфликтов в Сирии и Иране. Без Москвы, Анкары и Тегерана долгосрочного решения в САР достичь просто невозможно. Аналогично обстоит дело в Иране. Поэтому у России все карты на руках, и канцлер об этом знает. Симптоматично, что первый визит в новом году она совершает в Москву, а не в Вашингтон. Это указывает на то, что больших ожиданий от Вашингтона нет, все возможности для урегулирования лежат только в Москве", - заявил эксперт.