В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне

Как заявил историк РИА Новости, эта позиция подтверждает, что "сегодня польские власти занимаются открытой фальсификацией, переписыванием истории Второй мировой войны и ведут информационную войну против России".

По его мнению, решение сейма стало реакцией на заявление Владимира Путина, который обвинил польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского в антисемитизме.

Изображая жертву

Мягков считает, что Варшава не может аргументированно ответить на документально подтвержденные факты.

"Но представить себя в виде жертвы, выгодной для них позиции, уже не получится: факты говорят о том, что Польша была соучастником политики умиротворения, которая была направлена для перенацеливания гитлеровской агрессии против Советского Союза", — сказал научный директор РВИО.

По его словам, в Польше пытаются скрыть, что именно Варшава несет большую часть ответственности за то, что аппетиты Гитлера по захвату территорий достигли таких размеров.

"Руководство Польши неоднократно встречалось с Гитлером, Герингом и Риббентропом. Велись переговоры, которые касались завоевания жизненного пространства на востоке. И польская политическая элита собиралась поучаствовать вместе с гитлеровской Германией в разделе Советского Союза. Поляки положили глаз на Советскую Украину", — сказал Мягков.

Историк напомнил, что в 1934 году Германия и Польша подписали договор о ненападении, пакт Пилсудского — Гитлера. Варшава, Лондон и Париж были не прочь, чтобы жертвой агрессии стал Советский Союз, отметил историк.

Антисоветская и антисемитская политика

Мягков рассказал, что Гитлер проводил открытую антисемитскую политику и в Польше были слышны антисемитские высказывания, в том числе от официальных властей.

"Совсем недавно были обнародованы реальные документы о том, что поляки имели планы выселить польских евреев в африканские колонии", — сказал научный директор РВИО.

По мнению историка, антисемитская и антисоветская политика поставила Польшу в то положение, в котором она очутилась в сентябре 1939 года.

"Буквально за месяц до этого велись англо-франко-советские переговоры о заключении военной конвенции, которые инициировала советская сторона. Это был последний шанс, чтобы создать антигитлеровскую коалицию, и главный вопрос шел о том, чтобы войска Красной Армии смогли пройти через польскую территорию навстречу наступающей немецкой армии, которая собиралась напасть на Польшу. И поляки в этом отказали, тем самым сделав и переговоры, и заключение военной конвенции фактически невозможными", — заявил Мягков.

По мнению научного директора РВИО, именно предвоенная политика Польши, стремление поживиться за счет другого, нежелание замечать, что у Гитлера патологическая ненависть к славянам, привели к тому, что Польша оказалась жертвой агрессии, а Запад — Англия и Франция — ничем не помогли.