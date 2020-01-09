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2020-01-09T21:02+0300
https://ria.ru/20200109/1563234676.html
Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
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РИА Новости

Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны

20:03 09.01.2020 (обновлено: 21:02 09.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 9 дек — РИА Новости. Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".

"Величие нации и отношений между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории", — говорится в документе.

Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
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В Польше крайне недовольны недавним высказыванием президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.
Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей". После этого посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.
Посол Польши в Германии Юзеф Липский в Копенгагене
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Вторая мировая война (1939-1945)Сейм ПольшиПольшаГерманияРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Нормально поляки мыслят, типа, а нас то за что? У самих года с 35 был договор о ненападении с Гитлером, вместе с Гитлером они после мюнхенского сговора пилили Чехословакию, а войну начал ссср, заклбчив пакт ПОСЛЕДНИМ из стран Европы...
9 января, 20:11
ZNZlyden Nemets
21800001
По делам, СССР любой ценой пытался избежать войны с Рейхом, по крайней мере, оттянуть. Такие умиротворяющие пакты подписали многие страны Европы, в том числе и Польша. По факту Германия напала на СССР внезапно, без объявления войны.
9 января, 20:40
Саша Неваша
21500001
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