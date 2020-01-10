Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Глава МВД Абхазии распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий. Главная задача правоохранителей – не допустить столкновений между гражданским населением", - сообщил представитель МВД.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры. Пока неизвестно, когда может состояться встреча президента с представителями оппозиции.