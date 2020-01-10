Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T14:04+0300
https://ria.ru/20200110/1563254642.html
Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
https://cdn25.img.ria.ru/images/156324/59/1563245911_0:218:1805:1233_1036x0_80_0_0_1ec51900f295ea7881a1e2623baee505.jpg
РИА Новости

Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану

13:53 10.01.2020 (обновлено: 14:04 10.01.2020)
118
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Глава МВД Абхазии распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий. Главная задача правоохранителей – не допустить столкновений между гражданским населением", - сообщил представитель МВД.
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
13:15
В МИД России прокомментировали происходящие в Абхазии события
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры. Пока неизвестно, когда может состояться встреча президента с представителями оппозиции.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
200000
Обсудить 0
Акции протеста в СухумеАбхазияВ мире
Рекомендуем
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В Сухуме пройдет митинг сторонников президента Абхазии
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Власти и оппозиция Абхазии не определили, когда состоятся переговоры
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами
Аслан Бжания
Лидер абхазской оппозиции прокомментировал заявление о краже оружия
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента
Алхас Квициния
Абхазский суд рассмотрит жалобу оппозиционера Квицинии по выборам
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing
Меган Маркл
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Пострадавших в результате беспорядков в Сухуме нет
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Ситуация в центре Сухума спокойная, несмотря на акции оппозиции
Страница социальной сети Одноклассники
Первая российская лотерейная миллиардерша изменила имя в соцсети
Пункт продажи лотерейных билетов
Налоги от миллиардного выигрыша в лотерею получит бюджет Подмосковья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:37Эксперт исключил причастность Ирана к крушению украинского Boeing
14:35В Сухуме в результате беспорядков пострадали два человека
14:34В Иране назвали предварительные сроки расследования катастрофы Boeing
14:33Лавров уверен в укреплении сотрудничества России и Антигуа и Барбуды
14:29Разработчик беспилотника не признает иск Минобороны
14:27В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
14:25Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с семью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
Лента новостейМолния