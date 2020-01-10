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Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
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РИА Новости

Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине

13:51 10.01.2020 (обновлено: 14:03 10.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего визита в Москву 11 января может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным обострение отношений США и Ирана, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"На столе переговоров лежит обширный ряд тем, также и напряженность в отношениях между Ираном и США может стать темой переговоров", - заявил Зайберт на брифинге в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
29 декабря 2019, 18:10
Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах
Меркель посетит Россию в субботу. Как заявили ранее в кабмине, темами переговоров будут международные вопросы - Сирия, Ливия, Украина, - а также двусторонние темы. В Берлине подчеркивали, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани не было предлогом к визиту - поездка готовилась с декабря.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Президент Дональд Трамп заявил далее, что США не хотят использовать свою военную мощь, а экономические санкции - лучший сдерживающий фактор против Ирана.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе
6 января, 13:03
Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
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Дональд ТрампВ миреРоссияАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияИранСША
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