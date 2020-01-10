Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине

БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего визита в Москву 11 января может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным обострение отношений США и Ирана, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"На столе переговоров лежит обширный ряд тем, также и напряженность в отношениях между Ираном и США может стать темой переговоров", - заявил Зайберт на брифинге в пятницу.

Меркель посетит Россию в субботу. Как заявили ранее в кабмине, темами переговоров будут международные вопросы - Сирия, Ливия, Украина, - а также двусторонние темы. В Берлине подчеркивали, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани не было предлогом к визиту - поездка готовилась с декабря.