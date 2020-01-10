Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Санкции в отношении энергоснабжающих компаний, завышающих стоимость своих услуг, помогут снизить размер коммунальных платежей, заявила "Известиям" директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.
Эксперт пояснила, что между генерирующими компаниями и конечными потребителями находятся множество мелких компаний, которые перепродают энергоресурсы.
"Таким образом цены растут от конторы к конторе. Пусть по три копейки, но по общей цене мы имеем надбавку", — отметила Москвина.
Ранее газета "Известия" сообщила о планах правительства внести в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для ресурсоснабжающих компаний за завышение стоимости предоставляемых услуг.
По данным издания, инициативу рассчитывают подготовить к 2020 году. Размеры предполагаемых штрафов не уточняются.