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Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
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РИА Новости

Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ

13:50 10.01.2020 (обновлено: 13:52 10.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСчетчик учета горячей воды
Счетчик учета горячей воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Санкции в отношении энергоснабжающих компаний, завышающих стоимость своих услуг, помогут снизить размер коммунальных платежей, заявила "Известиям" директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.
Эксперт пояснила, что между генерирующими компаниями и конечными потребителями находятся множество мелких компаний, которые перепродают энергоресурсы.

"Таким образом цены растут от конторы к конторе. Пусть по три копейки, но по общей цене мы имеем надбавку", — отметила Москвина.

Ранее газета "Известия" сообщила о планах правительства внести в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для ресурсоснабжающих компаний за завышение стоимости предоставляемых услуг.
По данным издания, инициативу рассчитывают подготовить к 2020 году. Размеры предполагаемых штрафов не уточняются.
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Госдума РФПравительство РФЭкономика
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